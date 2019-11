Ex Ilva, procura di Milano apre fascicolo su ArcelorMittal

La procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo su ArcelorMittal per verificare “l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato” nell’ambito del caso ex Ilva. A renderlo noto è stato oggi, venerdì 14 novembre, il procuratore della Repubblica Francesco Greco.

Il procedimento è stato assegnato al procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, responsabile del dipartimento che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione e di diritto penale dell’economia, e ai pm Stefano Civardi e Mauro Clerici, già titolari delle indagini sul gruppo Riva.

“La Procura di Milano, ravvisando un preminente interesse pubblico relativo alla difesa dei livelli occupazionali, alle necessità economico-produttive del Paese, agli obblighi del processo di risanamento ambientale, ha deciso di esercitare il diritto-dovere di intervento nella causa di rescissione del contratto di affitto d’azienda promosso dalla società Arcelor Mittal Italia contro l’amministrazione straordinaria dell’Ilva”: è quanto si legge nella nota diffusa dal procuratore Greco.

Lo scorso 12 novembre, la ArcelorMittal aveva depositato presso il tribunale di Milano l’atto per la richiesta di recesso dal contratto di affitto, contratto preliminare alla vendita. Poche ore prima, la società franco-lussemburghese aveva comunicato, con una lettera inviata anche agli enti locali, firmata dal Gestore dello stabilimento Stefan Michel R. Van Campe, al governo e alla prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’esercizio dello stabilimento di Taranto e delle centrali elettriche.

L’azienda, quindi, ha confermato che il 10 dicembre sarà fermata acciaieria 1 e Altoforno 2, il 18 dicembre l’Altoforno 4 e fra il 5 e il 15 gennaio 2020, sarà spento Altoforno.

I legali depositano il ricorso contro il recesso di ArcelorMittal

Intanto i legali dei commissari dell’ex Ilva hanno depositato il ricorso cautelare e d’urgenza, ex articolo 700, contro la causa promossa da ArcelorMittal per il recesso del contratto d’affitto dello stabilimento con base a Taranto. Il procedimento sarà trattato dal presidente della sezione A specializzata in materia di imprese, Claudio Marangoni.

L’acciaio vale il 2,5 per cento del Pil italiano: se chiude l’ex Ilva è un duro colpo per l’economia nazionale