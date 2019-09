Regno Unito, madre di tre bambini sbranata viva dai suoi due cani

Elayne Stanley, 44 anni, madre di tre bambine, è stata sbranata viva dai suoi due cani nella sua casa a Widnes, vicino Liverpool, a seguito di un acceso litigio con le figlie.

I vicini di casa riferiscono di non aver mai notato comportamenti aggressivi nei due mastini e si dicono sconvolti per l’accaduto.

Il 39enne Bev Hall, amico storico della donna e suo vicino di casa, ha raccontato di essersi accorto di quello che stava succedendo quando ha sentito gridare una delle figlie, uscita in strada per chiedere aiuto. Lui e la compagna si sono precipitati a soccorrere la donna ma la porta era chiusa e nonostante i ripetuti tentativi di distrarre i due animali dall’esterno, non sono riusciti a fermarli.

Quando sono arrivati i medici ormai le condizioni di Elayne erano già gravissime e non sono riusciti a salvarla. Dopo l’arrivo dei soccorsi i cani sono stati chiusi fuori nel giardino. La polizia ha immediatamente abbattuto uno dei due cani (Dj), mentre l’altro (Billy) è stato sedato. A riferirlo è l’emittente inglese BBC.

“I miei figli hanno dormito talvolta stesi su di loro usandoli come cuscini. Ho notato che Elayne aveva iniziato a chiudere le tende perché abbaiavano quando passavano le persone, ma non credevo che fossero così aggressivi”, ha dichiarato Bey.

La donna era particolarmente legata ai suoi cani e sul suo profilo Facebook ci sono ancora molte foto dei due mastini.

“Comprendiamo che le persone della comunità si sentiranno preoccupate quando sapranno cosa è successo, ma vorrei rassicurare i residenti che stiamo facendo tutto il necessario per chiarire la dinamica dell’incidente. I nostri pensieri vanno ai familiari della vittima”, ha detto l’ispettore Ian Whiley.

Potrebbero interessarti Bambino di 5 anni violentato dai compagni di scuola: “Sarai la nostra b***h” Blitz contro la mafia: 70 arresti in tutta Italia e 35 milioni di euro sequestrati Milano, confessa un omicidio ai vigili che lo avevano fermato solo per un controllo

Cheerleader sbranata viva da un branco di cani. “Era rientrata per prendere la borsa”

Usa: un uomo che risultava scomparso da aprile è stato sbranato vivo dai suoi 18 cani