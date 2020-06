EasyJet “promuove” la Calabria: “Terra di mafia e terremoti”: scoppia la polemica

Un modo decisamente bizzarro per incoraggiare i viaggiatori a visitare la Calabria è stato scelto dalla compagnia aerea EasyJet, che sul suo sito pubblicizza così il volo low cost da Milano Malpensa a Lamezia: “Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti e la mancanza di città iconiche come Roma e Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram”. “Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti allora sei nel posto giusto”, prosegue la descrizione, che cita – come esempio della bellezza del territorio – “case bizzarre costruite su cime”.

La descrizione, riferita a una terra che ha città antiche quanto la Magna Grecia e preziose testimonianze artistiche e culturali, è subito sembrata offensiva agli utenti sui social. Poco dopo, sono arrivate le prime reazioni politiche.

“Descrivere la Calabria come una terra di mafia e di terremoti dalla quale i turisti stanno alla larga, e i pochi che arrivano possono ammirare solo delle ‘case bizzarre’ è di una gravità senza precedenti”, ha scritto Wanda Ferro, parlamentare di FdI. “Una ‘cartolina’ del tutto falsa e piena di assurdi pregiudizi, che ha l’effetto di danneggiare l’immagine di una regione che non solo può offrire ai visitatori un immenso patrimonio di tesori naturalistici, culturali e identitari, quanto oggi è una terra completamene libera dal Covid, ed è pronta ad accogliere in sicurezza turisti e viaggiatori grazie anche all’ottimo lavoro messo in campo dalla presidente Jole Santelli e dall’assessore al Turismo Fausto Orsomarso. Una terra – aggiunge – capace di offrire esperienze di viaggio emozionanti ed autentiche, e non solo quadretti da pubblicare su Instagram”.

“La descrizione della Calabria pubblicata sul sito della compagnia britannica”, prosegue Wanda Ferro, “è talmente distante dalla realtà e offensivo da non potere essere semplicemente frutto della superficialità, dell’ignoranza o degli incubi di chi ha redatto il testo. Il danno all’immagine della Calabria da parte di Easyjet è evidente, e rischia di avere ingiuste ripercussioni sulle attività turistiche. Per questo andrebbe sospeso immediatamente ogni eventuale rapporto della Regione con la compagnia aerea e andrebbero valutate possibili azioni risarcitorie”.

“Una sola parola per EasyJet: Vergogna!”, ha scritto Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva, su Twitter. “La Calabria è una terra meravigliosa con persone eccezionali. La Calabria è una terra che accoglie e, con buona pace di chi scrive il contrario, è una regione che non soffre di assenza di turisti. EasyJet deve chiedere scusa e, prima di scrivere di Calabria, dovrebbe documentarsi meglio”.

Leggi anche: Coronavirus, focolaio a Palmi: la Regione Calabria istituisce la zona rossa

Potrebbero interessarti Due alani sbranano un’anziana nel Napoletano Tangenti su appalti metrò Milano: 12 arresti, c'è anche un dirigente Atm Coronavirus, l’ultimo studio: “I debolmente positivi non infettano”