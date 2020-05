Napoli, donna aggredita dal compagno: “È di mia proprietà”

Una donna è stata aggredita nel cuore della notte di ieri, martedì 26 maggio, nel centro di Napoli, come riportato su Facebook dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate“, che denuncia gli episodi di violenza subiti dagli operatori sanitari sul luogo di lavoro. Il protagonista dell’episodio, infatti, ha preso a calci e pugni il medico del 118 che era intervenuto in difesa della vittima. “Aggressione n.26 del 2020. Nel cuore della notte la postazione 118 dell’Ascalesi, ha appena terminato un intervento; nel rientro in postazione, percorrendo via Loffredo, l’equipaggio nota una donna che viene schiaffeggiata dal suo compagno. Immediatamente l’ambulanza interrompe la marcia e presta soccorso ad una povera ragazza di etnia nigeriana”, si legge nel post dell’associazione.

“Il medico dell’equipaggio subito si interpone tra i due ma, il nigeriano, con fare minaccioso esclama: ‘Fatti i ca*** tuoi questa donna è di mia priorità‘ ed iniziano spintoni, schiaffi ed insulti nei confronti del sanitario. Nonostante tutto il medico cerca di mettere la donna al sicuro ma l’aggressione continua, perché l’uomo percuote la testa della donna più e più volte contro l’ambulanza Cossichè l’equipaggio allerta immediatamente le forza dell’ordine, le uniche in grado di ristabilire l’ordine in questa ondata di violenza inaudita contro una donna”, racconta ancora lo staff di “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. L’uomo, un 29enne originario del Ciad, è stato denunciato per aggressione e percosse. La compagna ha riportato lievi ferite, ma non è stato necessario ricoverarla. Il medico invece si è recato negli uffici delle forze dell’ordine per sporgere denuncia.

