“Finalmente ce l’hanno fatta, hanno trovato i colpevoli. Secondo il governo i colpevoli sono i giovani. Sono sempre i giovani i colpevoli. Avete chiuso le discoteche, ora avete risolto il problema”. Un video di sfogo quello di Er Faina, il noto youtuber romano ed ex concorrente di Temptation Island Vip, che su Instagram lancia il suo anatema sul governo, dopo l’ordinanza che prevede una “chiusura” delle discoteche.

L’ordinanza firmata nella giornata di domenica 16 agosto dal ministro della Salute Roberto Speranza e in vigore a partire da lunedì 17 agosto, infatti, vieta le “attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”. L’ordinanza, di fatto, non obbliga le discoteche a chiudere, ma sostanzialmente vieta solo il ballo.

Nel video Er Faina è fuori di sé e lancia dichiarazioni che sui social stanno scatenando una tempesta: “Mo avete chiuso le discoteche, non vi azzardate minimamente a riaprire le scuole, perché so’ come le discoteche. Le metro e gli autobus che prendono i ragazzi sono identici alle discoteche, anzi forse la scuola è pure peggio perché fa vomità. Perché non c’è solo il Coronavirus che gira dentro la scuola, ma pure tutta la mer** che avete fatto negli anni. I topi, la zozzeria, e quel genio del ministro Azzolina pensava de risolverla coi banchi con le rotelle. Le rotelle so quelle che non c’ha più dentro sta ca*** de testa”.

“Me viene il sangue al cervello perché i giovani di oggi so’ stupendi. So’ tutti intelligenti, non c’è uno stupido. Io a 14 anni ero scemo, oggi a 14 anni so intelligentissimi, a 18 so’ fenomeni proprio. E voi li andate a limitare, gli chiudete le discoteche il 16 agosto. Come organizzà il capodanno il 12 gennaio”. “Giù le mani dai giovani – conclude nel video – Non vi azzardate a toccà il futuro de’ sto Paese. Se è rimasta una speranza oggi è grazie a tutti ‘sti pischelli in giro, che non fanno schifo come fate schifo voi”.

