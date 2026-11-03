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Cronaca

Delitto di Garlasco, la procura di Pavia chiede il processo per Andrea Sempio: è accusato dell’omicidio di Chiara Poggi

Immagine di copertina
Credit: AGF

La richiesta di rinvio a giudizio dovrà essere valutata da un gup

di Niccolò Di Francesco
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La Procura di Pavia ha chiesto il processo per Andrea Sempio con l’accusa di essere l’autore del delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, e per il quale è già stato condannato in via definitiva a 16 anni Alberto Stasi. Ora, la richiesta dovrà essere valutata da un gup, dopo la fissazione dell’udienza preliminare. Nel chiedere il processo, i pm di Pavia hanno confermato le aggravanti già contestate nella chiusura delle indagini: l’aver “agito con crudeltà verso la vittima in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alle vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto” e “l’aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”.

Sempio è accusato dalla procura di Pavia di essere l’unico colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi. Nelle scorse settimane, i consulenti incaricati dalla procura “hanno depositato una nota sulle dimensioni di una scarpa modello Frau taglia 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio”. L’impronta a pallini ritrovata sulla scena del crimine e attribuita ad Alberto Stasi che portava il numero 42 sarebbe quindi attribuibile a Sempio che aveva dichiarato di portare il 44. Un altro elemento importante per le indagini riguarda l’impronta 33 repertata sul luogo del delitto, accanto al cadavere della ragazza. La procura attribuisce l’impronta ad Andrea Sempio ma l’elemento nuovo sarebbe che, secondo i nuovi accertamenti, sarebbe intrisa di un misto tra sudore e sangue.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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