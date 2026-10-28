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Cronaca

L’attore Davide Iacopini ha ripreso conoscenza: “È vigile e interagisce con i medici e la famiglia”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La prognosi è ancora riservata, vicina l'uscita dalla terapia intensiva

di Niccolò Di Francesco
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Migliorano le condizioni di Davide Iacopini: l’attore, infatti, avrebbe ripreso conoscenza. Lo apprende l’Adnkronos secondo cui l’interprete sarebbe “vigile e interagisce con i medici e la famiglia”. Ricoverato presso l’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, Iacopini si trova nel reparto di terapia intensiva ma dovrebbe presto essere trasferito in un nuovo reparto. La prognosi rimane ancora riservata. Ricoverato dal 5 ottobre scorso, l’attore è stato sottoposto a due interventi chirurgici alla testa dopo essere finito violentemente contro un’auto in sosta in seguito a un’aggressione da parte di due minorenni a bordo di una minicar.

I due giovani sono stati successivamente identificati e hanno ammesso di aver aggredito l’attore togliendoli la mano dal manubrio del monopattino sul quale viaggiava. I minorenni, di 16 e 17 anni, avrebbe dichiarato di aver aggredito Iacopini e altre persone nel quartiere di Monteverde per “gioco” e “noia”. “Non volevano dare nessuna bastonata, mio figlio mi ha raccontato che nelle loro intenzioni doveva essere uno scherzo: spaventare i passanti. Gli ho spiegato che uno scherzo smette di essere tale quando mette in pericolo un’altra persona. Non posso sapere tutto quello che è successo, posso soltanto riferire ciò che lui mi ha detto” ha successivamente raccontato la mamma di uno dei due ragazzi.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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