L’attore Davide Iacopini ha ripreso conoscenza: “È vigile e interagisce con i medici e la famiglia”

Migliorano le condizioni di Davide Iacopini: l’attore, infatti, avrebbe ripreso conoscenza. Lo apprende l’Adnkronos secondo cui l’interprete sarebbe “vigile e interagisce con i medici e la famiglia”. Ricoverato presso l’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, Iacopini si trova nel reparto di terapia intensiva ma dovrebbe presto essere trasferito in un nuovo reparto. La prognosi rimane ancora riservata. Ricoverato dal 5 ottobre scorso, l’attore è stato sottoposto a due interventi chirurgici alla testa dopo essere finito violentemente contro un’auto in sosta in seguito a un’aggressione da parte di due minorenni a bordo di una minicar.

I due giovani sono stati successivamente identificati e hanno ammesso di aver aggredito l’attore togliendoli la mano dal manubrio del monopattino sul quale viaggiava. I minorenni, di 16 e 17 anni, avrebbe dichiarato di aver aggredito Iacopini e altre persone nel quartiere di Monteverde per “gioco” e “noia”. “Non volevano dare nessuna bastonata, mio figlio mi ha raccontato che nelle loro intenzioni doveva essere uno scherzo: spaventare i passanti. Gli ho spiegato che uno scherzo smette di essere tale quando mette in pericolo un’altra persona. Non posso sapere tutto quello che è successo, posso soltanto riferire ciò che lui mi ha detto” ha successivamente raccontato la mamma di uno dei due ragazzi.