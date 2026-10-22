Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Fedez denunciato da quattro fan per un’aggressione fuori dalla discoteca: “Gli abbiamo chiesto un selfie, ci ha preso a botte con i suoi bodyguard”

Immagine di copertina
Credit: AGF

I legali del cantante: "Nessun pestaggio"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Quattro fan denunciano di aver subito un’aggressione da Fedez e i suoi bodyguard fuori dalla discoteca The Club, a Milano. A rivelarlo è il Corriere della Sera, che riporta la denuncia presentata lo scorso lunedì alla procura di Milano per minacce e lesioni personali: “Il presente atto riguarda un’aggressione che gli scriventi hanno subito da parte di Federico Leonardo Lucia, noto nella veste di rapper con lo pseudonimo di ‘Fedez’, e delle sue guardie del corpo”. Tutto sarebbe avvenuto all’ingresso della discoteca, quando i ragazzi, un 21enne e due 19enni veneti, a cui si aggiunge un quarto giovane, si sono avvicinati a Fedez dopo averlo riconosciuto, chiedendogli una foto. Fedez, inizialmente infastidito, di fronte all’insistenza dei fan avrebbe esclamato: “Dai, che altrimenti va a finire male”.

“Nonostante la manifestata intenzione di allontanarsi spontaneamente, la situazione degenerava in modo repentino” si legge nella denuncia. I ragazzi, infatti, sarebbero stati “spintonati violentemente dalle guardie del corpo, sotto le direttive di Fedez”. E ancora: “Se rimani qua le prendi” avrebbe affermato ancora il rapper che poi si sarebbe avvicinato a uno dei due 19enni per “colpirlo violentemente al volto con un pugno”. Le guardie del corpo, poi, avrebbero inseguito i giovani per alcuni metri, fermandosi solo davanti alle chiamate al 112 fatte dagli amici del gruppo. Ad avere la peggio sarebbe stato uno dei due giovani di 19 anni che, portato al Policlinico, avrebbe accusato una “perdita di coscienza di qualche secondo con amnesia retrograda” oltre a “un taglio nella zona alta della fronte a destra” e una “contusione all’altezza dello zigomo sinistro e una sulla tempia destra”. Gli altri amici, invece, se la sarebbero cavata con qualche escorazione, a parte un giovane che avrebbe accusato “perdita di coscienza di qualche secondo associata a nausea”.

Ora saranno le indagini degli inquirenti a chiarire come si sono svolti i fatti. Gli avvocati del cantante, Gabriele Minniti e Andrea Petrolucci, intanto, fanno sapere “in merito alle notizie diffuse su un presunto pestaggio ai danni di alcuni ragazzi padovani”, che il loro assistito “ha reagito a un’aggressione subita da alcuni giovani in evidente stato di alterazione e non ha preso parte ad alcun pestaggio. Chiunque riporti ricostruzioni difformi dai fatti realmente accaduti se ne assumerà le responsabilità innanzi all’autorità giudiziaria”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Parla la preside dell'11enne tra i devastatori di Milano: "Abbiamo investito tanto su di lui. E continueremo a farlo"
Cronaca / Papa Leone, i medici dopo gli esami istologici: “Non è necessaria alcuna terapia”
Cronaca / Tanzilli (Gruppo FS): “Guardiamo al futuro con 1.300 cantieri aperti, focus sull’Alta Velocità e sui collegamenti europei”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Parla la preside dell'11enne tra i devastatori di Milano: "Abbiamo investito tanto su di lui. E continueremo a farlo"
Cronaca / Papa Leone, i medici dopo gli esami istologici: “Non è necessaria alcuna terapia”
Cronaca / Tanzilli (Gruppo FS): “Guardiamo al futuro con 1.300 cantieri aperti, focus sull’Alta Velocità e sui collegamenti europei”
Cronaca / Trent’anni di guerre e silenzi: al via la Congo Week 2026 per rompere il muro dell’indifferenza
Cronaca / Autostrade paralizzate in Campania, tir bloccano l’A30 contro il caro gasolio: oggi l'incontro con Salvini
Cronaca / I genitori dei minorenni fermati per gli scontri a Milano: "Mio figlio? Un pirla"
Cronaca / Giornata internazionale contro il cancro al seno: prosegue l’impegno del Gruppo FS e Fondazione Incontradonna con Frecciarosa
Cronaca / A Washington la quarta edizione degli Italpress Awards: premiati Attilio Fontana, Giorgio Marrapodi, Marco Peronaci, Gianni Riotta, Tommaso Tanzilli
Cronaca / Tommaso Tanzilli (Presidente del Gruppo FS) riceve l’Italpress Awards
Cronaca / Banda della minicar, il fratello del passeggero: “Li avevamo divisi sei mesi fa. Insieme sono esplosivi"
Ricerca