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Cronaca

Giornata internazionale contro il cancro al seno: prosegue l’impegno del Gruppo FS e Fondazione Incontradonna con Frecciarosa

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di Redazione TPI

Screening, vaccinazioni e prestazioni sanitarie gratuite per tutto il mese di ottobre con FrecciaRosa, il progetto promosso da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna per diffondere la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Giovedì 22 ottobre l’iniziativa farà tappa a Roma, negli spazi di FS Logistix in viale dello Scalo San Lorenzo 16, dove dalle 9:30 alle 17 sarà possibile accedere ai servizi sanitari offerti in collaborazione con ASL Roma 1 e Sapienza Università di Roma.

Giunta alla sedicesima edizione, la campagna promuove per tutto ottobre la prevenzione oncologica anche a bordo di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia, con consulenze e informazioni gratuite fornite dai professionisti dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Quest’anno, le iniziative si estendono anche alla stazione RFI di Cosenza e allo scalo FS Logistix di Sampierdarena, a Genova.

Per sottolineare il valore della campagna, RFI ha inoltre illuminato di rosa 40 stazioni nelle serate del 30 settembre e del 1° ottobre. La stazione di Cosenza si illuminerà nuovamente nelle serate del 19 e 20 ottobre, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

Nel corso della giornata del 22 ottobre saranno disponibili diverse prestazioni: Pap test e HPV test per le persone in possesso dei requisiti previsti dalla ASL Roma 1; vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV) per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 26 anni, secondo le condizioni indicate; mammografie su prenotazione per le donne tra i 50 e i 74 anni residenti nell’area di competenza della ASL Roma 1; distribuzione dei kit per lo screening del tumore del colon-retto, rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni; vaccinazione antinfluenzale e screening per l’epatite C (HCV).

I volontari di Fondazione IncontraDonna distribuiranno il “Vademecum della Salute”, realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute. Sarà inoltre possibile prenotare gli screening disponibili in tutta la Regione Lazio e ricevere informazioni sulle campagne di prevenzione attive. Tutti i dettagli sulle prestazioni e sulle modalità di accesso sono consultabili su www.frecciarosa.it.

FrecciaRosa nel tempo si è consolidata come un’importante iniziativa di valore sociale e sanitario che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per il quarto anno consecutivo, il progetto ha inoltre ottenuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica.

Redazione TPI
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