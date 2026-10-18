Tommaso Tanzilli (Presidente del Gruppo FS) riceve l’Italpress Awards
Tornano nel 2026 gli Italpress Awards. La quarta edizione, intitolata “L’Italia che funziona”, si conferma uno degli appuntamenti internazionali più significativi dedicati alla promozione dell’imprenditoria, dell’innovazione e dell’eccellenza italiana nel mondo. Tra i premiati figura anche il presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli.
La manifestazione, tenutasi a Washington nella prestigiosa sala Jefferson West dell’Hilton di Connecticut Avenue, ha valorizzato ancora una volta le storie di successo capaci di rappresentare un’Italia produttiva e competitiva. La motivazione letta durante la consegna del premio a Tommaso Tanzilli, consegnatogli da Gaspare Borsellino fondatore e direttore di Italpress, va proprio in questa direzione: «Alla guida di Ferrovie dello Stato Italiane contribuisce a valorizzare un Gruppo che incide sulla mobilità e sullo sviluppo del Paese. Negli Stati Uniti, gli Italpress Awards riconoscono in lui un interprete del sapere italiano nel settore dei trasporti e una visione rivolta alla crescita internazionale, che gli deriva anche dalla lunga esperienza nel mondo del turismo».
«È un grande piacere – ha dichiarato Tommaso Tanzilli – ricevere questo importante riconoscimento degli Italpress Awards. Desidero condividerlo con le donne e gli uomini del Gruppo Ferrovie dello Stato, che ogni giorno, con il loro lavoro e le loro competenze, contribuiscono a far crescere e a valorizzare il nostro Paese. L’Italia è conosciuta nel mondo per le sue tante eccellenze: il patrimonio culturale e artistico, la creatività, la moda, la nostra enogastronomia e il turismo. Penso al nostro sistema ferroviario e, in particolare, alla capacità del treno di accompagnare ogni giorno la vita del Paese. Per milioni di persone è uno strumento essenziale per gli spostamenti quotidiani, per andare al lavoro, all’università e a scuola. Ma il treno è anche uno straordinario strumento per conoscere e vivere l’Italia. Ricevere questo premio qui è dunque per me un onore e una responsabilità. Lo dedico alle persone del Gruppo FS e a tutti coloro che ogni giorno lavorano perché l’Italia possa continuare a portare nel mondo le proprie eccellenze: non soltanto quelle che conosciamo e celebriamo da sempre, ma anche quelle che nascono dalla capacità di innovare, costruire e guardare al futuro».
L’evento si è confermato una cerimonia dedicata alla celebrazione del merito. La scelta di Washington non è casuale, poiché sottolinea l’impegno di Italpress nel rafforzare il dialogo con gli Stati Uniti, uno dei principali centri mondiali per la tecnologia, la finanza e le relazioni internazionali.