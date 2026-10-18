Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Tommaso Tanzilli (Presidente del Gruppo FS) riceve l’Italpress Awards

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Tornano nel 2026 gli Italpress Awards. La quarta edizione, intitolata “L’Italia che funziona”, si conferma uno degli appuntamenti internazionali più significativi dedicati alla promozione dell’imprenditoria, dell’innovazione e dell’eccellenza italiana nel mondo. Tra i premiati figura anche il presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli.

La manifestazione, tenutasi a Washington nella prestigiosa sala Jefferson West dell’Hilton di Connecticut Avenue, ha valorizzato ancora una volta le storie di successo capaci di rappresentare un’Italia produttiva e competitiva. La motivazione letta durante la consegna del premio a Tommaso Tanzilli, consegnatogli da Gaspare Borsellino fondatore e direttore di Italpress, va proprio in questa direzione: «Alla guida di Ferrovie dello Stato Italiane contribuisce a valorizzare un Gruppo che incide sulla mobilità e sullo sviluppo del Paese. Negli Stati Uniti, gli Italpress Awards riconoscono in lui un interprete del sapere italiano nel settore dei trasporti e una visione rivolta alla crescita internazionale, che gli deriva anche dalla lunga esperienza nel mondo del turismo».

«È un grande piacere – ha dichiarato Tommaso Tanzilli – ricevere questo importante riconoscimento degli Italpress Awards. Desidero condividerlo con le donne e gli uomini del Gruppo Ferrovie dello Stato, che ogni giorno, con il loro lavoro e le loro competenze, contribuiscono a far crescere e a valorizzare il nostro Paese. L’Italia è conosciuta nel mondo per le sue tante eccellenze: il patrimonio culturale e artistico, la creatività, la moda, la nostra enogastronomia e il turismo. Penso al nostro sistema ferroviario e, in particolare, alla capacità del treno di accompagnare ogni giorno la vita del Paese. Per milioni di persone è uno strumento essenziale per gli spostamenti quotidiani, per andare al lavoro, all’università e a scuola. Ma il treno è anche uno straordinario strumento per conoscere e vivere l’Italia. Ricevere questo premio qui è dunque per me un onore e una responsabilità. Lo dedico alle persone del Gruppo FS e a tutti coloro che ogni giorno lavorano perché l’Italia possa continuare a portare nel mondo le proprie eccellenze: non soltanto quelle che conosciamo e celebriamo da sempre, ma anche quelle che nascono dalla capacità di innovare, costruire e guardare al futuro».

L’evento si è confermato una cerimonia dedicata alla celebrazione del merito. La scelta di Washington non è casuale, poiché sottolinea l’impegno di Italpress nel rafforzare il dialogo con gli Stati Uniti, uno dei principali centri mondiali per la tecnologia, la finanza e le relazioni internazionali.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Banda della minicar, il fratello del passeggero: “Li avevamo divisi sei mesi fa. Insieme sono esplosivi"
Cronaca / Stacchiotti (Gruppo Fs): “Nel 2025 età media dei dipendenti scesa a 41,5 anni”
Cronaca / Banda della minicar, la madre di uno dei ragazzi: “Mio figlio deve pagare, ma non è un mostro”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Banda della minicar, il fratello del passeggero: “Li avevamo divisi sei mesi fa. Insieme sono esplosivi"
Cronaca / Stacchiotti (Gruppo Fs): “Nel 2025 età media dei dipendenti scesa a 41,5 anni”
Cronaca / Banda della minicar, la madre di uno dei ragazzi: “Mio figlio deve pagare, ma non è un mostro”
Cronaca / Garlasco, la difesa di Sempio: "Abbiamo una prova che lo scagiona. Potrebbe aiutare anche Stasi"
Cronaca / Banda della minicar, i due aggressori: “L’abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo”
Cronaca / Banda della minicar, individuati gli aggressori: sono due minorenni
Cronaca / Papa Leone, il bollettino del Gemelli: “Decorso regolare, ha iniziato a camminare in stanza”
Cronaca / Costringe la partner a 12 ore di pratiche sessuali estreme, arrestato per tortura a Torino
Cronaca / Papa Leone XIV al Gemelli: “L’intervento si è concluso positivamente”
Cronaca / Neonato abbandonato in un sacchetto per strada a Cinisello
Ricerca