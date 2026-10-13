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Cronaca

Costringe la partner a 12 ore di pratiche sessuali estreme, arrestato per tortura a Torino

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Foto Archivio - AGF
di Marco Nepi
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Per circa 12 ore una donna è stata sottoposta dal compagno a violenze fisiche e psicologiche. Ore interminabili per una 28enne, una vera e propria tortura durante un rapporto sessuale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo l’avrebbe colpita con un teaser artigianale e una pistola ad aria compressa, picchiata, strangolata e immobilizzata con fascette di plastica. La donna è stata salvata dai soccorritori del 118 e dai carabinieri della compagnia di Chieri, nel Torinese, che hanno arrestato il compagno con l’accusa di tortura.

La giovane è arrivata in ospedale coperta di lividi e con fascette di plastica intorno alle caviglie. Stando a quanto ricostruito, tutto era iniziato come un gioco tra partner, un rapporto basato su pratiche estreme vissute di comune accordo. Ma nel giro di poche ore la situazione sarebbe degenerata: l’uomo, di 44 anni, ha iniziato a infierire con violenza, ignorando le richieste della compagna che, terrorizzata, aveva revocato il proprio consenso e cercava di fermarlo.

Una pratica sessuale estrema, dunque, nell’ambito del Bdsm, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite inizialmente. Giunta all’ospedale di Chieri in ambulanza – con fascette ancora strette alle caviglie, ed evidenti segni di strangolamento al collo, lesioni su tutto il corpo e un trauma facciale -, la giovane ha raccontato di essere stata sottoposta alle sevizie e di essersi espressamente opposta alle violenze, revocando il consenso iniziale alla pratica sessuale.

I carabinieri della compagnia di Chieri, avvertiti dai sanitari, hanno raccolto la sua testimonianza e raggiunto l’abitazione della coppia. Qui hanno trovato l’uomo intento a sistemare la casa, visibilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo avrebbe riferito che anche la compagna ne aveva consumate, come riporta l’Ansa. Nell’abitazione, in disordine e con segni compatibili con una colluttazione, i militari hanno trovato uno strumento artigianale fissato al muro che, secondo quanto riferito dall’uomo, era stato utilizzato per tenere la donna sospesa per i polsi. Sono stati inoltre trovati un teaser ricavato da una racchetta elettrica per zanzare modificata, una pistola a gas con numerosi proiettili e strumenti per pratiche sessuali estreme dotati di punte e catene metalliche. Nelle scorse ore il tribunale di Torino ha convalidato l’arresto su richiesta del pm di turno, disponendo per l’uomo l’applicazione della misura cautelare in carcere.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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