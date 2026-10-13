Neonato abbandonato in un sacchetto per strada a Cinisello

Un neonato è stato trovato abbandonato in un sacchetto per strada nel pomeriggio di ieri, 12 ottobre, a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

A trovare il piccolo è stata una donna che stava portando il cane a passeggio. Una volta avvertiti dei vagiti, si è accorta del neonato in un sacchetto, coperto da un piccolo telo. Immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi che sono arrivati sul posto. Presenti anche gli agenti del Commissariato e quelli della Squadra Mobile della Questura.

Il piccolo ora è all’ospedale Niguarda di Milano. Si tratta di “un maschio di circa 4 chili, aveva una lieve ipotermia: è stato adeguatamente riscaldato e assistito con un blando supporto respiratorio. È considerato in discrete condizioni generali di salute ed è accudito dal personale medico e infermieristico della Terapia Intensiva Neonatale, che continueranno a tenerlo sotto stretto monitoraggio”, ha fatto sapere la struttura che lo ha in cura.

Il neonato aveva ancora attaccata parte della placenta e nel sacchetto è stato trovato un piccolo telo che qualcuno, presumibilmente la madre, gli aveva messo per proteggerlo dai primi freddi di ottobre.

Nella zona dovrebbero esserci delle telecamere utili per ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio di ieri e gli agenti le stanno visionando per analizzarle e capire chi è la madre, così come è stata sentita la donna che provvidenzialmente ha trovato il bimbo e ogni testimone che potesse fornire particolari significativi.