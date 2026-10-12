Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:18
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Ranucci: “Da Formigli nessuna lezione, meglio l’intelligenza artificiale che la stupidità naturale”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'ex conduttore di "Report" replica al presentatore di "Piazzapulita"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Sigfrido Ranucci replica a Corrado Formigli che, in un’intervista al Corriere della Sera, lo aveva accusato di aver commesso degli errori. Intervistato a Bologna da Il Fatto Quotidiano, l’ex conduttore di Report ha dichiarato: “Preferisco l’intelligenza artificiale alla stupidità naturale: non do lezioni di moralità a nessuno, io”. E ancora: “Si informi prima di parlare: anche l’intelligenza artificiale se digiti ‘Ranucci ha preso le distanze da Lavitola’ dà una risposta”.

Cambiando argomento, poi, il giornalista ha escluso una sua candidatura politica: “Voglio continuare a fare il giornalista anche se ho ricevuto diverse offerte per presentarmi alle Politiche. Ma penso di poter dare ancora un contributo nel mio campo: è il lavoro che voglio fare e che ho sempre sognato di fare nella vita”. Sulla squadra del programma d’inchiesta, che l’8 ottobre su Rai 3 ritorna con la nuova edizione, Ranucci afferma: “Rispondo come Milena Gabanelli: lunga vita a Report“.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / I docenti ebrei americani rinunciano alla visita a Reggio Children: “Dall’Emilia richieste antisemite”
Cronaca / Quando l’officina diventa un teatro: da Palermo comincia il viaggio delle “Officine sinfoniche” di Trenitalia
Cronaca / Papa Leone XIV: “Ho un nodulo al polmone, mi opereranno nei prossimi giorni”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / I docenti ebrei americani rinunciano alla visita a Reggio Children: “Dall’Emilia richieste antisemite”
Cronaca / Quando l’officina diventa un teatro: da Palermo comincia il viaggio delle “Officine sinfoniche” di Trenitalia
Cronaca / Papa Leone XIV: “Ho un nodulo al polmone, mi opereranno nei prossimi giorni”
Cronaca / Early Italian Space Science in a European Context: il convegno all’Accademia Nazionale dei Lincei
Cronaca / Aida Yespica travolge cinque cassonetti dei rifiuti e due auto, poi rifiuta l'alcol test
Cronaca / Il figlio di Massimo Bossetti: “Mio padre è innocente, la mia adolescenza è stata difficile”
Cronaca / La moglie del gioielliere graziato da Mattarella: “Non siamo come Mario Roggero”
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / La figlia di Morgan e Asia Argento vittima di revenge porn
Cronaca / La mamma di Sempio: "Quel giorno a Garlasco non c'erano solo Andrea e Alberto Stasi"
Ricerca