Ranucci: “Da Formigli nessuna lezione, meglio l’intelligenza artificiale che la stupidità naturale”

Sigfrido Ranucci replica a Corrado Formigli che, in un’intervista al Corriere della Sera, lo aveva accusato di aver commesso degli errori. Intervistato a Bologna da Il Fatto Quotidiano, l’ex conduttore di Report ha dichiarato: “Preferisco l’intelligenza artificiale alla stupidità naturale: non do lezioni di moralità a nessuno, io”. E ancora: “Si informi prima di parlare: anche l’intelligenza artificiale se digiti ‘Ranucci ha preso le distanze da Lavitola’ dà una risposta”.

Cambiando argomento, poi, il giornalista ha escluso una sua candidatura politica: “Voglio continuare a fare il giornalista anche se ho ricevuto diverse offerte per presentarmi alle Politiche. Ma penso di poter dare ancora un contributo nel mio campo: è il lavoro che voglio fare e che ho sempre sognato di fare nella vita”. Sulla squadra del programma d’inchiesta, che l’8 ottobre su Rai 3 ritorna con la nuova edizione, Ranucci afferma: “Rispondo come Milena Gabanelli: lunga vita a Report“.