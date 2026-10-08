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Cronaca

La figlia di Morgan e Asia Argento vittima di revenge porn: un ragazzo pubblica sui social un video intimo

Immagine di copertina
Credit: AGF

A denunciare l'accaduto è stata la madre di Anna Lou Castoldi

di Niccolò Di Francesco
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Anna Lou Castoldi, la figlia 25enne di Morgan e Asia Argento, è stata vittima di un caso di revenge porn. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato da un furto, avvenuto tra Licola, a nord di Napoli, e il capoluogo campano. La giovane si trovava in una struttura ricettiva di Licola in compagnia di un conoscente che, in seguito a una discussione, le avrebbe preso la borsa con il cellulare e altri effetti personali allontanandosi verso Napoli. Durante il tragitto, l’uomo avrebbe caricato un video intimo di Anna Lou sul profilo Instagram della ragazza. Ad accorgersi dell’accaduto sarebbe stata la madre Asia Argento che, impossibilitata a mettersi in contatto con la figlia, avrebbe avvisato la polizia.

Successivamente la stessa ragazza avrebbe sporto a sua volta denuncia. La polizia ferroviaria di Napoli ha poi localizzato il telefono grazie al GPS nella stazione Centrale, a piazza Garibaldi. Qui, gli agenti hanno trovato l’uomo, ancora in possesso di telefono e borsa, in evidente stato confusionale. Secondo quanto scrive Il Mattino, l’uomo sarebbe stato accompagnato all’ospedale del Mare e denunciato a piede libero per revenge porn, furto e accesso abusivo a sistema informatico. Il filmato intimo, successivamente, sarebbe stato eliminato dal profilo Instagram di Anna Lou Castoldi.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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