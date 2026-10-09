La moglie del gioielliere graziato da Mattarella: “Non siamo come Mario Roggero”

"La nostra storia è diversa. E non siamo politicizzati", dice in un'intervista a Repubblica la moglie di Guido Gianni, il gioielliere catanese condannato per aver ucciso due rapinatori a cui il Quirinale ha concesso una grazie parziale

“Non siamo come Mario Roggero, la nostra storia è diversa”, sottolinea Maria Angela Distefano, moglie di Guido Gianni, il gioielliere catanese condannato per aver ucciso due rapinatori ma graziato due giorni fa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“È una grazia parziale, ma è un dono immenso”, dice a donna in un’intervista a La Repubblica. È stata concessa anche per le sue precarie condizioni di salute, mio marito è reduce da un infarto”, ricorda.

Gianni è in carcere dal 2022, condannato in via definitiva a 12 anni di reclusione. Il 18 febbraio 2008 tre rapinatori fecero visita alla sua gioielleria di Nicolosi, alle pendici dell’Etna: aggredirono sua moglie e la minacciarono con un’arma, poi risultata a salve. Gianni sparò: due banditi, entrambi 21enni, morirono, mentre il terzo rimase ferito.

Il gioielliere ha sempre sostenuto di aver agito per proteggere la vita della moglie, ma i giudici hanno escluso l’ipotesi della legittima difesa, stabilendo che i colpi mortali vennero sparati mentre i ladri stavano già scappando. Una ricostruzione respinta dalla consorte dell’uomo.

“Mio marito – giura – non è corso fuori dal negozio a sparare. Un testimone l’ha detto chiaramente al processo. Mio marito non ha rincorso nessuno, malgrado quello che hanno scritto i giornali. Vi prego di non dimenticare mai che quel giorno fummo aggrediti e malmenati. Mi credeva morta: ero svenuta perché avevo ricevuto un colpo in testa con il calcio della pistola. Mi ha vista per terra e si è sentito male pure lui. È tutto negli atti del processo”.

“Guido – continua la donna – non voleva fare del male a nessuno, mi creda. Non ne era capace. Lui era soltanto un gioielliere appassionato del suo lavoro, amava creare bellezza attraverso degli oggetti meravigliosi. E dopo quello che è accaduto, gli è stata tolta questa possibilità che lo faceva vivere.

La vicenda di Gianni richiama alla memoria il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, anche lui condannato per aver sparato a morte contro due rapinatori e ferendone un terzo. In quel caso, le immagini di videosorveglianza della gioielleria hanno mostrato il commerciante rincorrere i banditi fuori dal negozio ed esplodere i colpi quando questi erano già sulla via della fuga.

Anche Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi, ha chiesto la grazie al presidente Mattarella. Un’istanza sostenuta anche da diversi esponenti del Governo Meloni, tra cui il vicepremier Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

“Il nostro caso non ha mai avuto alcuna colorazione politica”, evidenzia la moglie di Gianni: “Io e i miei avvocati abbiamo lanciato una petizione, a cui hanno aderito quasi 84mila persone. Tutte persone semplici, che sono rimaste colpite dalla storia della nostra famiglia”.

La grazia concessa dal Quirinale al gioielliere catanese è solo parziale: non cancella la condanna, ma riduce la pena ancora da scontare, portandola sotto i quattro anni e consentendo così di valutare l’affidamento in prova ai servizi sociali. Per la signora Distefano, però, va bene così. “Sto scrivendo una lettera al Presidente della Repubblica”, dice: “Lo voglio ringraziare con le parole più belle”.