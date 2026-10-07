Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:54
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: “Non vivo più. La condanna di Alberto Stasi è giusta”

Immagine di copertina
Credit: AGF

"La mia vita o è chiuso in camera o dall'avvocato": le parole di Sempio a "Porta a Porta"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia nella nuova indagine sul delitto di Garlasco di essere l’assassino di Chiara Poggi, torna a parlare in tv. Ospite di Porta a Porta, l’amico di Marco Poggi ha raccontato il suo stato d’animo: “Si vive a fatica. E oggi io non sto vivendo, perché la mia vita o è chiuso in camera, o dall’avvocato, o in trasferta, quando magari andiamo ad incontrarci con i consulenti”. Sempio, poi, è entrato nel merito delle accuse a lui rivolte. Dall’impronta 33 che “non è attribuibile a nessuno” all’impronta della scarpa ritrovata sul luogo del delitto che, secondo i pm, sarebbe compatibile con il suo piede: “L’ho provata e non mi entrava. Tutte quelle che ho ancora in casa, anche vecchie, sono 44”. Sulla condanna di Alberto Stasi, invece, Sempio non ha dubbi: “È giusta”. E ancora: “Ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente. Alcune cose che vengono sollevate non mi convincono. Mi sembra che siano più logiche e spiegate come sono state spiegate ai tempi”.

Intanto, Angela Taccia, una delle legali che difende Sempio, ha ribadito l’innocenza del suo assistito: “Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine”. Secondo l’avvocato “a nostro avviso, per quello che sappiamo, non ci sono indizi così forti verso Andrea Sempio”. Dichiarazioni rilasciate alla stampa mentre l’avvocato si recava alla procura di Pavia per ascoltare le intercettazioni “non rilevanti”: “Devo ascoltare le intercettazioni ‘non rilevanti’. Vogliamo capire cosa è emerso, per prepararci anche in vista di un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio, di un processo. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni, dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre dalla Procura”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Senza la bufera che si è creata, non sarebbe stato coinvolto nell'indagine"
Cronaca / Reggio Emilia, il Comune apre le porte a educatori di scuole ebraiche: scoppia la polemica
Cronaca / Garlasco, il comandante generale dei carabinieri: "Se qualcuno ha sbagliato pagherà"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Senza la bufera che si è creata, non sarebbe stato coinvolto nell'indagine"
Cronaca / Reggio Emilia, il Comune apre le porte a educatori di scuole ebraiche: scoppia la polemica
Cronaca / Garlasco, il comandante generale dei carabinieri: "Se qualcuno ha sbagliato pagherà"
Cronaca / Omicidio Yara, respinta la richiesta dei legali di Bossetti: “Non potete analizzare i reperti”
Cronaca / Travaglio su Garlasco: “L’indagine su Andrea Sempio è senza prove”
Cronaca / Delitto di Garlasco, la famiglia Poaggi non sarà parte civile contro Andrea Sempio: “È innocente”
Cronaca / Vittorio Sgarbi in rianimazione, la rabbia della figlia Evelina: “Colpa di chi lo ha esibito tutta l’estate”
Cronaca / Garlasco, il generale Garofano: "Qualcuno sta provando a demolire me e i Ris"
Cronaca / Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma: sarebbe in gravi condizioni
Cronaca / Delitto di Garlasco, Raffaele Sollecito: “Stasi innocente, nel mio processo successe una cosa speculare”
Ricerca