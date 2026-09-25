Garlasco, Angela Taccia e la storia d’amore con Andrea Sempio: “Siamo stati insieme tre mesi”

Angela Taccia e Andrea Sempio hanno avuto una relazione. Lo rivela la stessa legale, che difende insieme a Liborio Cataliotti il nuovo sospettato per il delitto di Garlasco, in un’intervista a Il Giornale. “Sì, abbiamo avuto una storia e vi posso dire che di certo Andrea Sempio non è un violento come qualcuno ha insinuato da certe intercettazioni che sono avulse dal loro contesto” afferma l’avvocato. Taccia rivela: “Io le cose le faccio bene o non le faccio. Siamo stati insieme tre mesi nel 2014, Io ho chiuso la storia, perché ho incontrato un ragazzo di cui sono innamorata ed è mio marito. Sono passati più di vent’anni e sono ancora innamorata di questo sant’uomo che divide la vita con me”.

La legale, poi, parla dei commenti di Andrea Sempio sul forum Italian Seduction: “Ero furente: non mi aveva detto niente, per cui non mi sono neanche potuta preparare per affrontare la notizia. L’ho scoperto da altri ed è stata una brutta sorpresa. L’avrei menato per due giorni. Quelle cretinate oltretutto non gli appartengono minimamente”. Angela Taccia, però, non ha dubbi sull’innocenza di Sempio: “Una cosa è certa, però: posso dire che Andrea Sempio è sicuramente innocente, ne sono più che certa. Se non avessi questa certezza, avrei portato avanti una difesa ben diversa da quella che sto portando avanti con l’avvocato Liborio Cataliotti. Sono certa che non è una persona disturbata, violenta, tutt’altro. Eravamo troppo amici, allora come oggi, perché io non me ne potessi rendere conto. Ma dirò di più: è anche una persona delicata, tenera e ha un rapporto fraterno con i suoi amici. Dopo di me ha avuto altre relazioni con altre ragazze e con tutte è rimasto in ottimi rapporti. È un ragazzo perbene, rimbambito a volte, ma non certo un assassino”.