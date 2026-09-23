Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un’altezza di 10 metri mentre lavorava all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione sul Colosseo. La tragedia è avvenuta intorno alla mezzanotte della serata di martedì 22 settembre. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118.

La vittima, Andrea Moretti, era un tecnico rocciatore specializzato in lavori in fune in quota (attività svolte ad un’altezza superiore ai 2 metri in cui l’operatore utilizza corde e sistemi di sospensione al posto di ponteggi o scale).

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro e del Nucleo investigativo, il medico legale, il pm di turno e il personale dell’ispettorato del lavoro e dell’Asl Spresal. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine. Gli inquirenti dovranno accertare, tra le altre cose, se al momento della caduta l’operaio fosse regolarmente agganciato e legato con i sistemi di sicurezza e i dispositivi di protezione individuale anti-caduta o se si sia verificato un errore nei sistemi di ancoraggio o un cedimento strutturale.

Dopo l’incidente, il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto la direzione del Parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per l’intera giornata di oggi, 23 settembre, il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l’incidente (area che non è sottoposta al sequestro da parte della magistratura).

In una nota, il Ministero della Cultura e il Parco archeologico del Colosseo esprimono il loro cordoglio per i familiari di Moretti: “Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi”, si legge nel comunicato. “Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro”.

Poco meno di un anno fa, il 4 novembre 2025, un operaio era morto in seguito del crollo parziale della Torre dei Conti, a pochi passi dal Colosseo. La vittima si chiamava Octav Stroici e aveva 66 anni.