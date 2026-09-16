Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Mario Roggero: “Ogni vita merita rispetto, dovevo riflettere prima di sparare”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Le parole del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per avere ucciso due rapinatori

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per avere ucciso due rapinatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee al tribunale di sorveglianza di Milano. “Siamo tutte gocce nel grande oceano. Tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo” sono state le parole di Roggero che, tuttavia, non ha né chiesto scusa alle vittime o ai loro familiari né tantomeno mostrato pentimento. “In questi due mesi di detenzione ho avuto tempo per pensare e ho avviato un percorso di rivisitazione critica della mia condotta” ha dichiarato il gioielliere.

E proprio il suo avvocato, alla domanda se si possa parlare di una sorta di pentimento da parte di Roggero, ha precisato: “Il sostantivo ‘pentimento’ non è stato utilizzato in udienza. Parlerei più appunto di questo percorso di revisione critica della propria condotta che comunque porta lì. Parlare di pentimento mi pare in questo momento inappropriato”. Il legale, che ha dichiarato di aver trovato il gioielliere “dimagrito” ma sempre “battagliero” ha aggiunto: “L’animo è ancora quello di una persona che crede che la giustizia possa dargli qualcosa. Questo qualcosa, in questo caso, è l’oggetto della domanda che abbiamo rivolto al Tribunale di Sorveglianza”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico: "Sono il nuovo Berlusconi"
Cronaca / Garlasco, Alberto Stasi: "È arrivato il momento di avere giustizia per Chiara e per me"
Cronaca / La sorella di Simonetta Cesaroni: "Trovai mia sorella morta e nell'ufficio c'era qualcuno nascosto"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico: "Sono il nuovo Berlusconi"
Cronaca / Garlasco, Alberto Stasi: "È arrivato il momento di avere giustizia per Chiara e per me"
Cronaca / La sorella di Simonetta Cesaroni: "Trovai mia sorella morta e nell'ufficio c'era qualcuno nascosto"
Cronaca / Alessandro Di Battista torna in Italia: oggi il volo sanitario da Cuba
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / Bestemmia dopo aver schivato un pedone: multato per "oltraggio alle divinità della religione di Stato"
Cronaca / Emanuela Orlandi, spunta un flauto nei laboratori dei Ris: "Potrebbe essere il suo"
Cronaca / Milano, bambina di 2 anni muore in ospedale: era arrivata con un forte mal di pancia
Cronaca / Migliorano le condizioni di Alessandro Di Battista: "Dopo l'operazione ha parlato"
Cronaca / Strage di Pietralata: “È stata la moglie a sparare al marito e alla figlia”
Ricerca