Mario Roggero: “Ogni vita merita rispetto, dovevo riflettere prima di sparare”

Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per avere ucciso due rapinatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee al tribunale di sorveglianza di Milano. “Siamo tutte gocce nel grande oceano. Tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo” sono state le parole di Roggero che, tuttavia, non ha né chiesto scusa alle vittime o ai loro familiari né tantomeno mostrato pentimento. “In questi due mesi di detenzione ho avuto tempo per pensare e ho avviato un percorso di rivisitazione critica della mia condotta” ha dichiarato il gioielliere.

E proprio il suo avvocato, alla domanda se si possa parlare di una sorta di pentimento da parte di Roggero, ha precisato: “Il sostantivo ‘pentimento’ non è stato utilizzato in udienza. Parlerei più appunto di questo percorso di revisione critica della propria condotta che comunque porta lì. Parlare di pentimento mi pare in questo momento inappropriato”. Il legale, che ha dichiarato di aver trovato il gioielliere “dimagrito” ma sempre “battagliero” ha aggiunto: “L’animo è ancora quello di una persona che crede che la giustizia possa dargli qualcosa. Questo qualcosa, in questo caso, è l’oggetto della domanda che abbiamo rivolto al Tribunale di Sorveglianza”.