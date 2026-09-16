Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico: “Sono il nuovo Berlusconi, ma più bello” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'annuncio in un filmato postato su Youtube

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Fabrizio Corona scende in campo: l’ex paparazzo, infatti, in un video postato su Youtube ha lanciato il suo movimento politico “Per la verità”. Nel filmato, che ha raccolto oltre 600mila visualizzazioni in un giorno, Corona spiega: “Quando Berlusconi è sceso in campo ha detto una cosa che era giusta, è stato capace di costruire le sue aziende e quindi sarebbe stato capace di gestire l’azienda dello Stato, perché lo Stato è un’azienda. Io sono il nuovo Berlusconi, più bello, giovane meno inciucione, più pulito, più trasgressivo, che lavora da solo e non ha bisogno di pagare per il bunga bunga. Sono qui per far fare i soldi al nostro Paese, abbiamo il Paese più bello del mondo che stiamo trasformando in un Paese di merda”.

E ancora: “Basta pizza, mafia e spaghetti come ci dipingono le serie tv americane, chi c’è al governo oggi non ci rappresenta nemmeno nell’estetica, avete visto in faccia chi governa, come si vestono e come si atteggiano? Come vi mentono, basta hanno rotto, di destra e di sinistra, di centro”. Poi arriva l’affondo sull’immigrazione: “Non possiamo essere il Paese dei balocchi che ospita tutti quelli che vengono, noi non la vogliamo l’integrazione, via i maranza, via immigrati che non sono regolari e violano la legge”. Corona, che in realtà non può candidarsi per via dell’interdizione perpetua ai pubblici uffici, conclude: “Chi governa ha tradito le parole Dio, patria e famiglia, cosa ha fatto questo governo per la famiglia? – conclude -. Noi come movimento siamo liberali e veri, vogliamo che la prostituzione diventi business e faccia guadagnare lo Stato e la droga legalizziamola tutta e guadagniamoci”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Mario Roggero: “Ogni vita merita rispetto, dovevo riflettere prima di sparare”
Cronaca / Garlasco, Alberto Stasi: "È arrivato il momento di avere giustizia per Chiara e per me"
Cronaca / La sorella di Simonetta Cesaroni: "Trovai mia sorella morta e nell'ufficio c'era qualcuno nascosto"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Mario Roggero: “Ogni vita merita rispetto, dovevo riflettere prima di sparare”
Cronaca / Garlasco, Alberto Stasi: "È arrivato il momento di avere giustizia per Chiara e per me"
Cronaca / La sorella di Simonetta Cesaroni: "Trovai mia sorella morta e nell'ufficio c'era qualcuno nascosto"
Cronaca / Alessandro Di Battista torna in Italia: oggi il volo sanitario da Cuba
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / Bestemmia dopo aver schivato un pedone: multato per "oltraggio alle divinità della religione di Stato"
Cronaca / Emanuela Orlandi, spunta un flauto nei laboratori dei Ris: "Potrebbe essere il suo"
Cronaca / Milano, bambina di 2 anni muore in ospedale: era arrivata con un forte mal di pancia
Cronaca / Migliorano le condizioni di Alessandro Di Battista: "Dopo l'operazione ha parlato"
Cronaca / Strage di Pietralata: “È stata la moglie a sparare al marito e alla figlia”
Ricerca