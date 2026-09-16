Fabrizio Corona scende in campo: l’ex paparazzo, infatti, in un video postato su Youtube ha lanciato il suo movimento politico “Per la verità”. Nel filmato, che ha raccolto oltre 600mila visualizzazioni in un giorno, Corona spiega: “Quando Berlusconi è sceso in campo ha detto una cosa che era giusta, è stato capace di costruire le sue aziende e quindi sarebbe stato capace di gestire l’azienda dello Stato, perché lo Stato è un’azienda. Io sono il nuovo Berlusconi, più bello, giovane meno inciucione, più pulito, più trasgressivo, che lavora da solo e non ha bisogno di pagare per il bunga bunga. Sono qui per far fare i soldi al nostro Paese, abbiamo il Paese più bello del mondo che stiamo trasformando in un Paese di merda”.

E ancora: “Basta pizza, mafia e spaghetti come ci dipingono le serie tv americane, chi c’è al governo oggi non ci rappresenta nemmeno nell’estetica, avete visto in faccia chi governa, come si vestono e come si atteggiano? Come vi mentono, basta hanno rotto, di destra e di sinistra, di centro”. Poi arriva l’affondo sull’immigrazione: “Non possiamo essere il Paese dei balocchi che ospita tutti quelli che vengono, noi non la vogliamo l’integrazione, via i maranza, via immigrati che non sono regolari e violano la legge”. Corona, che in realtà non può candidarsi per via dell’interdizione perpetua ai pubblici uffici, conclude: “Chi governa ha tradito le parole Dio, patria e famiglia, cosa ha fatto questo governo per la famiglia? – conclude -. Noi come movimento siamo liberali e veri, vogliamo che la prostituzione diventi business e faccia guadagnare lo Stato e la droga legalizziamola tutta e guadagniamoci”.