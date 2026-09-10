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Cronaca

Milano, bambina di 2 anni muore in ospedale: era arrivata con un forte mal di pancia

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Immagine d'archivio. Foto AGF

La piccola si è spenta all'istituto pediatrico Buzzi, dopo essere stata trasferita d'urgenza dal Pronto Soccorso di Rho. La Procura apre un'inchiesta per omicidio colposo. La Regione apre un'indagine interna

di Giovanni Macchi
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Una bambina di 2 anni è morta all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano poche ore dopo essere stata trasferita d’urgenza dal Pronto soccorso dell’ospedale di Rho. La tragedia si è consumata nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre. Nel pomeriggio precedente la piccola era stata portata dai genitori al Pronto soccorso perché lamentava forti dolori addominali e nausea.

Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate: la bimba è andata in arresto cardiaco. Di lì il trasferimento d’urgenza al Buzzi, dove però i tentativi di salvarle la vita si sono rivelati inutili.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo. L’inchiesta, coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunto Roberto Piscitello, dovrà ricostruire nel dettaglio tutte le fasi dei soccorsi. La cartella clinica della bambina sarà sequestrata e sul suo corpo sarà disposta l’autopsia per stabilire l’esatta causa del decesso.

“È un evento estremamente doloroso di fronte al quale esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia”, commenta Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia: “Abbiamo chiesto che la vicenda venga approfondita in ogni suo aspetto e che siano verificate con attenzione le procedure adottate e il percorso seguito dalla bambina. Come da prassi in casi come questo, abbiamo inoltre immediatamente trasmesso notifica alla Procura della Repubblica”.

Su disposizione della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia, Ats Città Metropolitana di Milano ha inoltre disposto la costituzione di una Commissione di verifica sulle procedure adottate.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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