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Cronaca

Emma Bonino è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a Roma

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Emma Bonino durante la chiusura della campagna elettorale 2024 della lista Stati Uniti d'Europa a Roma. Credit: Francesco Fotia / AGF

L'ex ministra e commissaria europea, storica leader dei Radicali è stata trasferita al Santo Spirito della Capitale

di Marco Nepi
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Emma Bonino è stata ricoverata nella serata di oggi all’Ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni, secondo fonti sanitarie contattate dall’edizione romana dal Corriere della Sera, sono state definite “critiche”.
La storica leader dei Radicali, secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa Ansa, è stata soccorsa in casa nel pomeriggio e poi trasportata in ambulanza in codice rosso presso il nosocomio romano. Dalle prime informazioni ottenute dal quotidiano di via Solferino, l’ex senatrice è arrivata al Pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito manifestando problemi respiratori. Attualmente sono in corso gli accertamenti di rito, ma i sanitari non avrebbero ancora formulato una diagnosi.
L’ex ministra degli Esteri, secondo l’edizione romana dal Corriere della Sera, è cosciente. Emma Bonino, ha confermato in serata al quotidiano il suo medico curante Claudio Santini, “ha avuto un peggioramento della funzionalità respiratoria pur rimanendo sempre vigile e lucida”.
La 78enne, ricoverata oggi intorno alle 18, era già stata trasferita d’urgenza nello stesso ospedale della Capitale il 30 novembre dell’anno scorso, in seguito a un malore. Trasportata il giorno successivo al San Filippo Neri, Emma Bonino fu dimessa dopo una settimana. Si trattò, rassicurarono allora i sanitari, di un problema legato al metabolismo e non di una recidiva del tumore al polmone sinistro, scoperto nel 2015, ormai in remissione da tre anni.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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