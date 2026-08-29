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Cronaca

RFI: riaperta questa mattina l’intera linea Firenze-Roma direttissima e convenzionale

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di Redazione TPI

È ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione sull’intera linea Firenze-Roma Direttissima e Convenzionale, sospesa dal 10 al 28 agosto fra Chiusi e Orvieto per lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura.

Sulla linea Direttissima, gli interventi hanno interessato il tratto tra Chiusi e Orvieto, con attività alla galleria Fabro e sul viadotto Paglia, nei pressi di Orvieto. Nei cantieri sono stati impegnati ogni giorno oltre 80 tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, supportati da treni cantiere e mezzi d’opera. L’investimento è stato di circa cinque milioni di euro.

Sulla linea convenzionale, invece, sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria sul ponte ferroviario del Riomaggiore, tra Chiusi e Panicale, e sulla seconda pensilina della stazione di Chiusi-Chianciano Terme. Per queste lavorazioni sono stati impiegati quotidianamente oltre 30 tecnici, con l’impiego di treni cantiere e mezzi operativi, per un investimento di circa un milione di euro.

Questi lavori sono programmati nel periodo estivo per ridurre al minimo l’impatto sulla mobilità. L’obiettivo è quello di incrementare l’affidabilità dell’infrastruttura e la regolarità della circolazione ferroviaria. Si aggiungono alla manutenzione quotidiana effettuata principalmente di notte, quando non sono previsti treni in viaggio.

Da oggi al 31 agosto sarà avviata la fase di ripristino dell’esercizio secondo le procedure previste dopo il rinnovo dell’infrastruttura. In questo periodo i treni transiteranno inizialmente a velocità ridotta, progressivamente incrementata dopo le verifiche tecniche, con un aumento dei tempi di percorrenza compreso tra 5 e 10 minuti.

Redazione TPI
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