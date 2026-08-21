Gruppo FS official partner del meeting di Rimini 2026

Trenitalia Official Green Carrier dell’evento. Dal 21 al 26 agosto FS Italiane alla Fiera di Rimini con uno stand esperienziale dedicato all'innovazione e al futuro della mobilità. Focus su confronto, inclusione, sostenibilità e innovazione

FS Italiane è Official Partner del Meeting di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto alla Fiera di Rimini, il cui tema e manifesto della 47ª edizione è “L’amore che move il sole e l’altre stelle”.

La partnership con il Meeting conferma l’impegno del Gruppo FS – insieme a Trenitalia, Official Green Carrier – nel promuovere il dialogo tra le persone, valorizzando idee, diritti e proposte che guardano a una società più giusta, inclusiva e sostenibile. Un’occasione per incontrare le migliori energie del Paese attive nel sociale, nella cultura, nella conoscenza e nell’arte.

FS Italiane è al centro del sistema della mobilità e svolge un ruolo chiave nel suo sviluppo ambientale, economico e sociale, in un’ottica di integrazione tra infrastrutture e differenti modalità di trasporto. Da sempre attento ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e dell’inclusione, il Gruppo FS sarà presente all’interno del padiglione Infrastrutture e Trasporti del MIT con un proprio spazio espositivo, che offrirà un’esperienza immersiva dedicata all’innovazione ferroviaria e alle infrastrutture del futuro, con un simulatore di condotta del treno in realtà virtuale, contenuti interattivi sulle opere in corso, un’area dedicata ai più piccoli con il mondo Intercity e un ledwall multimediale che racconterà il ruolo di FS nello sviluppo della mobilità del Paese.

Durante l’intero periodo dell’evento, il Gruppo FS potenzia l’offerta dei collegamenti per raggiungere Rimini e Rimini Fiera. Nella giornata di maggiore affluenza, prevista per il 22 agosto, i treni di Trenitalia e Trenitalia Tper effettueranno complessivamente 60 fermate a Rimini Fiera, facilitando l’arrivo dei passeggeri alla manifestazione. Potenziata anche l’intera rete di assistenza, con un’attività di caring strutturata per assicurare un presidio costante e fornire informazioni tempestive per tutta la durata dell’evento.

La partecipazione al Meeting di Rimini si inserisce nell’impegno del Gruppo FS per promuovere una mobilità sempre più sostenibile, innovativa e accessibile. Un percorso che vede il Gruppo protagonista nello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi, con particolare attenzione alle persone, ai territori e all’integrazione tra le diverse modalità di trasporto.