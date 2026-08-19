Donna uccisa a coltellate davanti a uno dei figli: fermato il marito

Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, non lontano da Roma. La procura di Velletri sta procedendo per femminicidio.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri quando la figlia è rientrata a casa e ha contattato il 112. Inutili i tentativi di rianimare la donna.

L’aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli. Il marito – un 69enne di origini tunisine – è stato rintracciato a pochi metri dall’abitazione e fermato. L’uomo non ha opposto resistenza.