Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:57
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Roma: donna trovata morta nell’armadio con un sacco sulla testa. Interrogato il figlio

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Una donna di 71 anni è stata uccisa nel suo appartamento di Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. Il corpo è stato ritrovato all’interno di un armadio, con una busta in testa. I carabinieri sono intervenuti a seguito della richiesta di alcuni parenti della donna, che non riuscivano a sentire la madre dal pomeriggio. Nell’appartamento gli investigatori hanno trovato il figlio, che avrebbe riferito di aver sistemato lì il corpo la sera precedente, dopo che la madre – Iole Liberatori – sarebbe inciampata battendo la testa.

Nell’abitazione di Tor Bella Monaca sonno quindi intervenuti il medico legale e il sostituto procuratore di Roma con i investigatori del nucleo investigativo di Roma che hanno eseguito i rilievi scientifici. “L’ho nascosta ieri sera – ha detto l’uomo ai carabinieri immediatamente dopo la scoperta – è caduta, ha battuto la testa”. Il 51enne avrebbe quindi confessato l’omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita durante una lite, l’ennesima, scoppiata perché l’uomo le chiedeva soldi per comprare droga.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / FS Logistix accelera sulla transizione energetica: partita la sperimentazione dell’HVO sulla flotta
Cronaca / Tragedia a Reggio Calabria, cric cede durante una riparazione: meccanico 31enne muore schiacciato da un’auto
Cronaca / Colleferro, maxi-esplosione in una fabbrica che produce armi: il momento della deflagrazione
Ti potrebbe interessare
Cronaca / FS Logistix accelera sulla transizione energetica: partita la sperimentazione dell’HVO sulla flotta
Cronaca / Tragedia a Reggio Calabria, cric cede durante una riparazione: meccanico 31enne muore schiacciato da un’auto
Cronaca / Colleferro, maxi-esplosione in una fabbrica che produce armi: il momento della deflagrazione
Cronaca / FS, Trenitalia: nel 2026 consegnati 31 treni del Regionale per circa 370 milioni di euro
Cronaca / Eclissi solare del 12 agosto 2026: dove vedere in Italia, orario, città
Cronaca / RFI, AV/AC Salerno-Reggio Calabria: nuovo traguardo per la realizzazione della nuova linea
Cronaca / Single, vedovi, divorziati: nel mondo aumentano le persone che vivono da sole
Cronaca / Una solitudine di massa: perché siamo più liberi ma anche più fragili
Cronaca / Essere madri oggi, in un Paese che non ci vede
Cronaca / Educare i propri figli alla città o alla natura? Due modelli a confronto
Ricerca