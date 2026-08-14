Una donna di 71 anni è stata uccisa nel suo appartamento di Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. Il corpo è stato ritrovato all’interno di un armadio, con una busta in testa. I carabinieri sono intervenuti a seguito della richiesta di alcuni parenti della donna, che non riuscivano a sentire la madre dal pomeriggio. Nell’appartamento gli investigatori hanno trovato il figlio, che avrebbe riferito di aver sistemato lì il corpo la sera precedente, dopo che la madre – Iole Liberatori – sarebbe inciampata battendo la testa.

Nell’abitazione di Tor Bella Monaca sonno quindi intervenuti il medico legale e il sostituto procuratore di Roma con i investigatori del nucleo investigativo di Roma che hanno eseguito i rilievi scientifici. “L’ho nascosta ieri sera – ha detto l’uomo ai carabinieri immediatamente dopo la scoperta – è caduta, ha battuto la testa”. Il 51enne avrebbe quindi confessato l’omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita durante una lite, l’ennesima, scoppiata perché l’uomo le chiedeva soldi per comprare droga.