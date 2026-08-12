FS, Trenitalia: nel 2026 consegnati 31 treni del Regionale per circa 370 milioni di euro
Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), prosegue il rinnovo della propria flotta con 31 nuovi treni consegnati dall’inizio del 2026 a oggi, per un investimento complessivo di circa 370 milioni di euro. Entro il 2027 i convogli di nuova generazione destinati a pendolari e viaggiatori in tutta Italia saliranno a 1.081, per un investimento di sette miliardi di euro.
Grazie ai Contratti di Servizio con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio, fino a oggi sono stati consegnati 674 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 acquistati in precedenza, portano a 1009 il numero dei nuovi convogli in circolazione. In particolare, ad oggi, 359 treni sono stati destinati al Centro Italia, 369 al Nord e 281 al Sud e alle Isole, rafforzando l’offerta del trasporto ferroviario regionale in tutto il Paese.
Con le ulteriori consegne di quest’anno e quelle previste entro il 2027, l’80% dell’intera flotta Regionale sarà rinnovato.
Trenitalia, con il servizio Regionale, garantisce una mobilità capillare su tutto il territorio nazionale, con oltre 6.000 corse giornaliere e più di 400 milioni di passeggeri trasportati ogni anno. L’offerta punta alla sostenibilità e all’innovazione, grazie anche a oltre 150 Link – soluzioni intermodali treno+bus, navi e altri mezzi -, che permettono di raggiungere facilmente le destinazioni più remote, potenziando l’efficienza e la qualità del trasporto regionale lungo tutta la Penisola.