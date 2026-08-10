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Cronaca

RFI, AV/AC Salerno-Reggio Calabria: nuovo traguardo per la realizzazione della nuova linea

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di Redazione TPI

Prosegue l’avanzamento della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria, infrastruttura strategica del Corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo destinata a rafforzare i collegamenti tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. Sul Lotto 1A Battipaglia–Romagnano è stato raggiunto un nuovo traguardo: la Tunnel Boring Machine (TBM) Leucosia, una delle più grandi frese meccanizzate oggi operative in Europa, ha completato lo scavo della galleria naturale Serra Lunga, mentre la TBM Mireille ha avviato le attività nella galleria Sicignano. Un doppio avanzamento che conferma il progressivo sviluppo dei cantieri della futura linea realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

I lavori sono stati affidati da RFI, committente dell’opera, al Consorzio Xenia costituito da Webuild, FS Rail Construction, Ghella e Tunnel Pro sotto la direzione lavori di FS Engineering, per un valore complessivo dell’investimento di circa 2,9 miliardi di euro.

Con i suoi circa 800 metri di lunghezza, la Serra Lunga è la seconda galleria completata del Lotto 1A dopo Caterina. Durante lo scavo, Leucosia ha realizzato anche il rivestimento definitivo della galleria con la posa di oltre 2.900 conci prefabbricati. Mireille è ora impegnata nello scavo della galleria Sicignano, lunga oltre 2,5 chilometri, tra i comuni di Buccino e Sicignano degli Alburni.

Il cantiere procede su più fronti. Sono in corso gli scavi delle gallerie Saginara e Piano Grasso, avanzano le lavorazioni della galleria naturale Cerreta e delle prime gallerie artificiali, mentre prosegue la realizzazione dei viadotti che accompagneranno l’evoluzione del tracciato e le successive movimentazioni delle TBM. Sul Lotto 1A sono inoltre in corso le attività per la realizzazione di circa 35 chilometri di nuova linea ferroviaria, che comprendono complessivamente 20 gallerie e 19 viadotti.

L’avanzamento degli scavi dà forma, giorno dopo giorno, al nuovo collegamento AV/AC Salerno–Reggio Calabria, un’infrastruttura strategica, parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavo-Mediterraneo, destinata a trasformare l’accessibilità di territori come il Cilento, il Vallo di Diano, la costa ionica, l’alto e basso Cosentino e l’area del Reggino.

La nuova linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria, finanziata in parte con fondi PNRR, costituisce la continuità di un itinerario strategico per la connessione tra Nord e Sud. L’opera consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di viaggio tra Roma e Reggio Calabria, incrementare l’offerta dei servizi Alta Velocità e migliorare regolarità, affidabilità e qualità dei collegamenti. Benefici significativi sono attesi anche per il traffico merci, grazie al rafforzamento dei collegamenti ferroviari da e verso il porto di Gioia Tauro, hub strategico per la logistica nazionale e internazionale.

Redazione TPI
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