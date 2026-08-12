Eclissi solare del 12 agosto 2026: dove vedere in Italia, orario, città, a che ora

Oggi, 12 agosto 2026, tutti con gli occhi al cielo per assistere all’eclisse solare. Il fenomeno, lo diciamo subito, sarà solo parzialmente visibile in Italia, mentre sarà totale in altre parti d’Europa. La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda e Spagna, mentre dall’Italia come detto sarà parziale, arrivando tuttavia ad un grado di copertura del disco solare fino a più del 90% nelle regioni del Nord-ovest del nostro Paese, con un minimo del 10% nel Salento. Ma a che ora e dove vedere in Italia l’eclissi solare del 12 agosto 2026? Ecco tutte le informazioni.

Orario, città, a che ora, dove vedere

L’eclissi inizierà intorno alle 19:30 e raggiungerà il suo massimo quando il Sole sarà molto basso sull’orizzonte, in procinto di tramontare, intorno alle 19:50-20:20. Il consiglio che possiamo darvi è quindi di trovare un punto sgombro da ostacoli, come rilievi, in modo da poter osservare il Sole fino alla sua scomparsa sotto l’orizzonte. Per osservare l’eclissi vi raccomandiamo di utilizzare gli appositi occhiali di protezione specificatamente progettati per l’osservazione solare ad occhio nudo, perché le radiazioni potrebbero creare problemi ai nostri occhi.

E l’orario ideale? In generale, il primo contatto tra il disco della Luna e quello del Sole avverrà tra le 19:27 e le 19:38, mentre il massimo osservabile sarà raggiunto tra le 19:52 e le 20:22. Procedendo da Nord-Ovest verso Sud-Est, la durata visibile dell’evento e la percentuale di disco solare coperto diminuiranno progressivamente.

Soltanto dalle regioni del Nord-Ovest sarà possibile seguire l’eclissi fino alla sua conclusione. Dal Centro e dal Sud Italia, invece, si potrà assistere soltanto alla fase iniziale dello spettacolo astronomico.

Tra le zone migliori per osservare l’eclissi in Italia ci sono le città liguri. A Torino e Milano l’oscuramento sarà intorno al 93%. A Firenze e a Roma la copertura sarà invece intorno al 90%. Tra le destinazioni indicate per osservare il cielo in Italia ci sono anche il Gran Paradiso e Asiago, dove si trova uno degli osservatori astronomici più importanti del Paese. Altre zone citate sono Campo Imperatore, il Monte Amiata in Val d’Orcia e l’Etna. Nel dettaglio: nel Nord-ovest l’orario in cui ci sarà la massima fase visibile di questa eclissi solare è alle 20.20 circa, al centro intorno alle 20.10, mentre al Sud, dove la finestra di osservazione è più corta, il massimo è previsto per le 19.56.