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Cronaca

Colleferro, maxi-esplosione in una fabbrica che produce armi: il momento della deflagrazione | VIDEO

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Secondo le prima informazioni non ci sarebbero feriti

di Niccolò Di Francesco
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Paura nel primo pomeriggio di giovedì 13 agosto a Colleferro, alle porte di Roma, dove un’esplosione è stata seguita da un incendio all’interno dello stabilimento che un tempo apparteneva alla Simmel Difesa e che oggi è di proprietà di KNDS Ammo Italy. La deflagrazione ha interessato un’area dell’impianto destinata alla produzione e allo stoccaggio di esplosivi e munizioni. Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, l’incidente sarebbe avvenuto nel reparto dedicato alla pressatura delle polveri. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione dell’incendio. Le prime verifiche non hanno evidenziato persone coinvolte: non risultano feriti né vittime.

L’azienda produce munizioni di medio e grosso calibro destinate alla difesa terrestre e navale e combustibili solidi utilizzati per vettori aerospaziali. Lo stabilimento comprende quindi anche aree dedicate alla lavorazione e alla conservazione di materiali potenzialmente esplosivi. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la deflagrazione e il successivo incendio. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza all’interno del reparto interessato.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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