Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:18
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Tragedia a Reggio Calabria, cric cede durante una riparazione: meccanico 31enne muore schiacciato da un’auto

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

L’auto era stata sollevata per un intervento e sostenuta con alcuni cric quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. A causa di questo grave incidente ha perso la vita un giovane meccanico di 31 anni, schiacciato dall’auto. La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì all’interno di un’officina di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, nei pressi dell’imbocco della superstrada che collega la Piana di Gioia Tauro con la Locride. Sull’incidente indagano i dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Palmi.

A nulla purtroppo è valso il tempestivo intervento dei sanitari: le ferite riportate si sono rivelate fatali. I militari hanno quindi avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’auto su cui stava lavorando la vittima è stata sequestrata, per verificare le cause del cedimento dei sistemi di sostegno della vettura.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / FS Logistix accelera sulla transizione energetica: partita la sperimentazione dell’HVO sulla flotta
Cronaca / Roma: donna trovata morta nell’armadio con un sacco sulla testa. Interrogato il figlio
Cronaca / Colleferro, maxi-esplosione in una fabbrica che produce armi: il momento della deflagrazione
Ti potrebbe interessare
Cronaca / FS Logistix accelera sulla transizione energetica: partita la sperimentazione dell’HVO sulla flotta
Cronaca / Roma: donna trovata morta nell’armadio con un sacco sulla testa. Interrogato il figlio
Cronaca / Colleferro, maxi-esplosione in una fabbrica che produce armi: il momento della deflagrazione
Cronaca / FS, Trenitalia: nel 2026 consegnati 31 treni del Regionale per circa 370 milioni di euro
Cronaca / Eclissi solare del 12 agosto 2026: dove vedere in Italia, orario, città
Cronaca / RFI, AV/AC Salerno-Reggio Calabria: nuovo traguardo per la realizzazione della nuova linea
Cronaca / Single, vedovi, divorziati: nel mondo aumentano le persone che vivono da sole
Cronaca / Una solitudine di massa: perché siamo più liberi ma anche più fragili
Cronaca / Essere madri oggi, in un Paese che non ci vede
Cronaca / Educare i propri figli alla città o alla natura? Due modelli a confronto
Ricerca