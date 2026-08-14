L’auto era stata sollevata per un intervento e sostenuta con alcuni cric quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. A causa di questo grave incidente ha perso la vita un giovane meccanico di 31 anni, schiacciato dall’auto. La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì all’interno di un’officina di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, nei pressi dell’imbocco della superstrada che collega la Piana di Gioia Tauro con la Locride. Sull’incidente indagano i dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Palmi.

A nulla purtroppo è valso il tempestivo intervento dei sanitari: le ferite riportate si sono rivelate fatali. I militari hanno quindi avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’auto su cui stava lavorando la vittima è stata sequestrata, per verificare le cause del cedimento dei sistemi di sostegno della vettura.