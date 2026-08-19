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Cronaca

Il prezzo del gasolio continua a salire: in autostrada 2,178 euro al litro

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il prezzo del gasolio in autostrada continua a salire: oggi in modalità self costa in media 2,178 euro al litro rispetto ai 2,173 euro di ieri.

A rendere noto il prezzo dei carburanti è quotidianamente il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit.

Sulla rete autostradale, oggi il prezzo medio self per la benzina è di 2,074 euro al litro. Lungo la rete stradale nazionale la verde in modalità self è in media pari a 1,997 euro a litro mentre il gasolio a 2,107 euro al litro.

Ieri il prezzo medio del gasolio in autostrada è stato allo stesso livello del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l’ultimo dl accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio che era già in vigore dal 28 luglio.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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