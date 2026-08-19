Il prezzo del gasolio continua a salire: in autostrada 2,178 euro al litro

Il prezzo del gasolio in autostrada continua a salire: oggi in modalità self costa in media 2,178 euro al litro rispetto ai 2,173 euro di ieri.

A rendere noto il prezzo dei carburanti è quotidianamente il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit.

Sulla rete autostradale, oggi il prezzo medio self per la benzina è di 2,074 euro al litro. Lungo la rete stradale nazionale la verde in modalità self è in media pari a 1,997 euro a litro mentre il gasolio a 2,107 euro al litro.

Ieri il prezzo medio del gasolio in autostrada è stato allo stesso livello del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l’ultimo dl accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio che era già in vigore dal 28 luglio.