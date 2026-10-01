Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:11
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma: sarebbe in gravi condizioni

Immagine di copertina
Credit: AGF

La notizia confermata dall'ospedale

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al policlinico Agostino Gemelli di Roma: la notizia è stata confermata dall’ospedale. Il critico d’arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni. Al momento non sono chiari i motivi del ricovero. L’ex sottosegretario alla Cultura era già stato ricoverato al Gemelli per una forte depressione che lo ha portato a periodi di isolamento. “Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto” aveva raccontato Sgarbi aggiungendo: “È una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo così ci sono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare. Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta”.

Il critico, che successivamente era ritornato in pubblico dopo un lungo periodo di assenza, negli ultimi mesi è stato al centro di una controversia giudiziaria avviata dalla figlia Evelina, che ha presentato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno poiché il padre “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. Un’accusa alla quale Sgarbi aveva replicato: “Io incapace? Niente di più falso. Evelina è esosa, ecco perché ha avuto questa iniziava. La sostengo, la mantengo io, quindi vuole di più di quello che ha”. Successivamente il critico d’arte aveva aggiunto: “Mi è sembrata una richiesta che aveva il desiderio di ottenere un’attenzione che non aveva avuto prima, di trovare un padre che si era atteso e non si era trovato”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Delitto di Garlasco, Raffaele Sollecito: “Stasi innocente, nel mio processo successe una cosa speculare”
Cronaca / Garlasco, i legali di Sempio: "Il rinvio a giudizio ci sarà anche per il clima mediatico"
Cronaca / Di Battista: "Mi hanno asportato un tumore, ora mi devo curare"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Delitto di Garlasco, Raffaele Sollecito: “Stasi innocente, nel mio processo successe una cosa speculare”
Cronaca / Garlasco, i legali di Sempio: "Il rinvio a giudizio ci sarà anche per il clima mediatico"
Cronaca / Di Battista: "Mi hanno asportato un tumore, ora mi devo curare"
Cronaca / Alberto Stasi dopo le rivelazioni sui pedali della bici: "Spero che si assumano le loro responsabilità"
Cronaca / Alessandro Di Battista: “Sto molto meglio, i medici cubani mi hanno salvato la vita”
Cronaca / L'incontro tra il procuratore Napoleone e Alberto Stasi: "Siamo convinti che non sia stato lei a uccidere Chiara"
Cronaca / Gino Cecchettin: "La famiglia Turetta non deve essere abbandonata"
Cronaca / Garlasco, il consulente della famiglia Poggi: "Sui pedali della bici di Stasi c'è il dna di Chiara, nessun segreto"
Cronaca / Garlasco, la famiglia Poggi: "Basta cercare un colpevole alternativo"
Cronaca / Garlasco, Garofano: "Escludo categoricamente qualsiasi manipolazione sui pedali della bici di Stasi"
Ricerca