Vittorio Sgarbi torna in tv dopo la depressione: “Mia figlia Evelina voleva le attenzioni di un padre” | VIDEO

Vittorio Sgarbi fa il suo ritorno in tv dopo un lungo periodo di assenza a causa della depressione che lo ha colpito. Ospite del programma di Bruno Vespa, Cinque minuti, l’ex sottosegretario alla Cultura ha presentato il suo libro, Il cielo più vicino, e parlato anche della figlia Evelina, che di recente ha presentato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno poiché il critico d’arte “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. Secondo Sgarbi “mi è sembrata una richiesta che aveva il desiderio di ottenere un’attenzione che non aveva avuto prima, di trovare un padre che si era atteso e non si era trovato”. Il critico d’arte la definisce “una risposta a un vuoto” anche “fuori misura e fuori logica”.

Forza Prof #Sgarbi!!

Un enorme piacere rivederla in tv per parlare della cosa che le dà più energia: l’arte.

Un passetto al giorno, tornerà il leone che ho avuto il piacere di conoscere. 💪❤️🇮🇹#5minuti #11novembre pic.twitter.com/9FdHEFleg6 — Giorgio La Porta (@Giorgiolaporta) November 11, 2025

In una recente intervista al Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi aveva dichiarato a riguardo: “Io incapace? Niente di più falso. Evelina è esosa, ecco perché ha avuto questa iniziava. La sostengo, la mantengo io, quindi vuole di più di quello che ha”.