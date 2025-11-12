Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Vittorio Sgarbi torna in tv dopo la depressione: “Mia figlia Evelina voleva le attenzioni di un padre” | VIDEO

Immagine di copertina

Il critico d'arte è stato ospite del programma di Bruno Vespa "Cinque minuti"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Vittorio Sgarbi fa il suo ritorno in tv dopo un lungo periodo di assenza a causa della depressione che lo ha colpito. Ospite del programma di Bruno Vespa, Cinque minuti, l’ex sottosegretario alla Cultura ha presentato il suo libro, Il cielo più vicino, e parlato anche della figlia Evelina, che di recente ha presentato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno poiché il critico d’arte “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. Secondo Sgarbi “mi è sembrata una richiesta che aveva il desiderio di ottenere un’attenzione che non aveva avuto prima, di trovare un padre che si era atteso e non si era trovato”. Il critico d’arte la definisce “una risposta a un vuoto” anche “fuori misura e fuori logica”.

In una recente intervista al Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi aveva dichiarato a riguardo: “Io incapace? Niente di più falso. Evelina è esosa, ecco perché ha avuto questa iniziava. La sostengo, la mantengo io, quindi vuole di più di quello che ha”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / Gabriele Mainetti: “Il cinema italiano deve avere il coraggio di osare”
TV / Ascolti tv martedì 11 novembre: Montalbano, La notte nel cuore, DiMartedì, Belve
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 33esima puntata
Ti potrebbe interessare
Cinema / Gabriele Mainetti: “Il cinema italiano deve avere il coraggio di osare”
TV / Ascolti tv martedì 11 novembre: Montalbano, La notte nel cuore, DiMartedì, Belve
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 33esima puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 11 novembre 2025
TV / Amore criminale, le anticipazioni della puntata dell’11 novembre 2025 su Rai 3
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 33esima puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 11 novembre 2025 su La7
TV / Perché Belve stasera, 11 novembre, non va in onda? Il motivo
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 11 novembre su Rete 4
Musica / Elodie ferma il concerto e scoppia in lacrime: "Non riesco a cantare"
Ricerca