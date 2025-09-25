Icona app
Cronaca

La figlia di Vittorio Sgarbi chiede un amministratore di sostegno per il padre: “Non è più in grado di seguire i propri interessi”

Il sindaco di Arpino: "Si opporrà ad un'eventuale nomina"

di Niccolò Di Francesco
Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte nonché ex sottosegretario alla Cultura Vittorio, ha presentato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno poiché il padre “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. Lo ha confermato, interpellato dall’Ansa, lo stesso Vittorio Sgarbi. La prima udienza sarebbe fissata per il prossimo 28 ottobre. Il critico d’arte, così come raccontato in passato anche dalla stessa figlia, ha vissuto un periodo molto difficile a causa della depressione che lo ha costretto anche a un lungo ricovero presso l’ospedale Gemelli di Roma.

Sgarbi, che è sindaco di Arpino, da mesi non si fa vedere nel comune in provincia di Frosinone. A fare le sue veci è il vicesindaco Massimo Sera, che ha rivelato di essere in costante contatto con il critico d’arte seguendo le sue indicazioni. “L’ho sentito cinque giorni fa, ha detto che stava molto meglio e che entro la fine del mese ci saremmo incontrati ad Arpino” ha dichiarato Sera all’Ansa. Il vicesindaco ha rivelato di aver trovato l’ex sottosegretario combattivo e ha assciurato: “Si opporrà ad un’eventuale nomina di un amministratore di sostegno”.

Ricerca