Delitto di Garlasco, Garofano: “Escludo categoricamente qualsiasi manipolazione sui pedali della bici di Stasi”
L'ex generale dei Ris replica alle accuse della procura di Pavia
L’ex generale dei Ris Luciano Garofano respinge qualsiasi ipotesi di manipolazione o irregolarità sulle analisi effettuate nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi. Secondo la procura di Pavia, infatti, i “carabinieri del Ris di Parma agli ordini del generale Luciano Garofano sapevano che il test del Dna sui pedali della bici di Stasi era negativo ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza”. Un’accusa che Garofano respinge con forza. Contattato dal Corriere della Sera, l’ex generale ha dichiarato: “Escludo categoricamente qualsiasi manipolazione, non era e non è nel nostro costume. Metto la mano sul fuoco sull’onestà dei miei collaboratori. E tutte quelle analisi sono state fatte nel contraddittorio, alla presenza dei consulenti di parte”.
E ancora: “Atti nascosti? È fantascienza. Ho la certezza granitica di poter escludere qualsiasi manipolazione, qualsiasi depistaggio, qualsiasi accantonamento di atti. Non era e non è nel nostro costume. Metto tutte le mani sul fuoco sull’onestà dei miei collaboratori che materialmente furono individuati dalla Procura di Vigevano per fare quelle analisi”. E su quando successo in procura, quando Garofano è stato ascoltato come persona informata sui fatti, ha chiarito: “Tutto si è svolto in un clima di massima collaborazione e serenità. Abbiamo parlato di tante cose e delle analisi di allora”.
Garofano esclude un’indagine a suo carico: “Per quanto mi riguarda, lo escludo. Almeno fino a ora. Le analisi sono state fatte dai miei collaboratori, ma credo che anche loro non siano indagati”. E aggiunge: “Va messo in chiaro che tutte le attività all’epoca sono state eseguite nel contraddittorio tra le parti. Cioè c’erano anche i consulenti della famiglia Poggi e quelli di Alberto Stasi. Come potevano sfuggire dei dati? E poi, quale interesse potevano avere i miei collaboratori a nascondere dei risultati, qualunque essi fossero?”.