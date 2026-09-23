Gruppo Fs: Al via nell’estate 2027 i collegamenti Frecciarossa per Monaco di Baviera

Al via nell’estate 2027 i nuovi collegamenti internazionali in Frecciarossa tra Italia, Germania e Austria che Trenitalia (Gruppo FS) realizzerà in collaborazione con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache ÖBB.

Il progetto per le corse tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera è stato presentato a InnoTrans, la principale fiera internazionale dedicata al settore ferroviario, che riunisce a Berlino operatori, istituzioni, aziende e stakeholder dell’industria della mobilità provenienti da tutto il mondo.

A darne l’annuncio, alcuni giorni dopo l’avvio delle corse prova in Germania e Austria nell’ambito della fase di omologazione internazionale, Simone Gorini, Direttore Generale di Trenitalia; Michael Peterson, membro del Consiglio di Amministrazione di Deutsche Bahn per il Trasporto Passeggeri a Lunga Percorrenza e Sabine Stock, Membro del Consiglio di Amministrazione di ÖBB. Il lancio dei collegamenti è previsto per l’estate del 2027 a seguito del completamento dell’iter di omologazione dei nuovi treni.

Le corse prova si stanno svolgendo sulla rete ferroviaria tedesca, in particolare sulla linea Berlino – Monaco di Baviera – Kufstein. In Austria, il Frecciarossa sta circolando in prova tra Kufstein e il Brennero e tra Salisburgo e Vienna.

Simone Gorini, Direttore Generale di Trenitalia, ha dichiarato: “È per noi motivo di grande soddisfazione portare il Frecciarossa in Germania e avviare, insieme a Deutsche Bahn e ÖBB, una nuova fase della nostra espansione internazionale. Dopo essere stato apprezzato e scelto in Europa da milioni di passeggeri in Francia e Spagna, il Frecciarossa sarà presto disponibile anche per i viaggiatori tedeschi e austriaci, offrendo loro l’opportunità di scoprire e sperimentare un nuovo modo di viaggiare, che combina comfort, qualità e velocità. I collegamenti con Monaco rappresentano un ulteriore passo nella crescita internazionale di Trenitalia e di tutto il Gruppo FS, e confermano il nostro impegno nel portare ai passeggeri europei il know-how e l’esperienza che abbiamo sviluppato in Italia nel settore dell’alta velocità”.

L’offerta commerciale prevede quattro collegamenti sulle rotte Milano – Monaco di Baviera e Roma – Monaco di Baviera. Per il Milano – Monaco di Baviera, con un tempo di viaggio di circa sei ore e mezza. Le principali fermate intermedie saranno a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Per quanto riguarda Roma – Monaco di Baviera, con un tempo di viaggio di circa otto ore e mezza, le principali fermate saranno a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. L’apertura del Tunnel di Base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa un’ora. Da dicembre 2028 l’offerta completa consisterà in dieci collegamenti tra l’Italia e la Germania che copriranno le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino.

Il nuovo servizio sarà operato con il Frecciarossa, il treno ad Alta Velocità di Trenitalia, che è conforme alle Specifiche Tecniche Europee di Interoperabilità. È stato inoltre progettato e realizzato per viaggiare in Italia e sulle reti ferroviarie europee di Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio, essendo in grado di superare le differenze di alimentazione elettrica e segnalamento dei vari Paesi. Con i collegamenti Roma/Milano – Monaco di Baviera – Berlino, Frecciarossa, dopo Francia e Spagna, arriverà anche in Germania, continuando a perseguire l’obiettivo della “Metropolitana d’Europa” ad Alta Velocità, collegando le città più nevralgiche del Vecchio Continente.

Il nuovo collegamento avrà un impatto anche sulle connessioni ferroviarie con altri Paesi, poiché intercetterà la domanda di trasporto per altre destinazioni, come ad esempio Francoforte e Cracovia.