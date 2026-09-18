Alessandro Di Battista dimesso dal Gemelli: “Sto molto meglio e finalmente sono a casa”

Alessandro Di Battista è stato dimesso dall’ospedale Gemelli ed è tornato a casa. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex parlamentare sui social pubblicando una foto che lo ritrae insieme a Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi. “Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare” ha scritto Di Battista.

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Di Battista era arrivato a Roma lo scorso 12 settembre dopo un volo di 12 ore proveniente da Cuba, dove l’ex parlamentare si trovava quando ha accusato un malore. L’ex parlamentare era stato ricoverato prima in un ospedale di Santa Clara per poi essere trasferito a L’Avana, all’Hermanos Ameijeiras dove è stato raggiunto da due medici del Policlinico Gemelli di Roma, il neurochirurgo Giuseppe Maria Della Pepa e l’anestesista e rianimatrice Isabella Melchionda. Di Battista era stato operato trascorrendo qualche giorno in terapia intensiva prima di fare ritorno in Italia e continuare la convalescenza all’ospedale Gemelli di Roma. Nei giorni scorsi era arrivato l’appello dell’associazione Schierarsi a rispettare la privacy dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle: “Ogni eventuale aggiornamento sarà condiviso nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, sempre nel pieno rispetto della volontà di Alessandro Di Battista e in accordo con le persone che gli sono accanto, come è avvenuto finora”.