Multato per una bestemmia: è quanto accaduto a Venezia a un giovane in sella a uno scooter. A raccontare la vicenda è la pagina Venezia Non è Disneyland alla quale il 22enne si è rivolto per denunciare l’accaduto. Secondo la ricostruzione, il ragazzo era in sella al suo scooter quando ha frenato per evitare di investire un pedone, evidentemente poco attento al traffico. Il 22enne, dopo aver evitato l’impatto, ha esclamato una serie di frasi colorite, tra cui una bestemmia. Gli agenti della polizia locale, che si trovavano sul posto e hanno assistito alla scena, hanno quindi multato il giovane per la violazione dell’articolo 724 del codice penale. Nel verbale da 102 euro, infatti, si legge: “La persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato”.

Interpellato dalla pagina Facebook, il comandante della polizia locale Marco Agostini ha dichiarato: “Stiamo ancora aspettando la relazione dell’agente, ad ogni modo multe per bestemmie ne facciamo più di una: così prevede il codice penale e noi lo applichiamo, non siamo esentati. Nessuno ha autorizzato il ragazzo a pronunciare una frase così offensiva. Poi magari, se avesse chiesto scusa, poteva esserci maggiore flessibilità. Ad ogni modo niente di strano: per strada ci troviamo ad affrontare tante situazioni, compresa quella capitata al Lido”.