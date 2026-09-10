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Cronaca

Scomparsa Emanuela Orlandi, spunta un flauto nei laboratori dei Ris: “Potrebbe essere il suo”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'indiscrezione di "Dentro la Notizia"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Nei laboratori dei Ris di Roma potrebbe trovarsi il flauto di Emanuela Orlandi, la ragazza misteriosamente scomparsa nel 1983: a lanciare l’indiscrezione è Gianluigi Nuzzi, conduttore di Dentro la Notizia, il programma d’approfondimento pomeridiano in onda su Canale 5. Secondo quanto rivelato dal giornalista, i Ris stanno effettuando accertamenti sul flauto: al momento non è accertato che lo strumento musicale appartenesse a Emanuela Orlandi. “Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi c’è un nuovo colpo di scena” dichiara Nuzzi nel video aggiungendo: “Bisogna capire se è quello che era già stato indicato da Accetti o se si tratta di un nuovo flauto”.

 

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Già in passato, infatti, Marco Accetti, indagato dalla procura di Roma per sequestro di persona a scopo di estorsione, aveva consegnato un flauto indicandolo come quello appartenente alla ragazza scomparsa. Tuttavia, durante la Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e della stessa Orlandi, il maestro di flauto di Emanuela, Loriano Berti, aveva negato che lo strumento fosse quello utilizzato dalla giovane. Saranno le analisi, dunque, a stabilire se il flauto ritrovato nei laboratori all’interno di alcuni pacchi sia di Emanuela Orlandi.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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