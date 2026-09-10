Scomparsa Emanuela Orlandi, spunta un flauto nei laboratori dei Ris: “Potrebbe essere il suo”

Nei laboratori dei Ris di Roma potrebbe trovarsi il flauto di Emanuela Orlandi, la ragazza misteriosamente scomparsa nel 1983: a lanciare l’indiscrezione è Gianluigi Nuzzi, conduttore di Dentro la Notizia, il programma d’approfondimento pomeridiano in onda su Canale 5. Secondo quanto rivelato dal giornalista, i Ris stanno effettuando accertamenti sul flauto: al momento non è accertato che lo strumento musicale appartenesse a Emanuela Orlandi. “Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi c’è un nuovo colpo di scena” dichiara Nuzzi nel video aggiungendo: “Bisogna capire se è quello che era già stato indicato da Accetti o se si tratta di un nuovo flauto”.

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Già in passato, infatti, Marco Accetti, indagato dalla procura di Roma per sequestro di persona a scopo di estorsione, aveva consegnato un flauto indicandolo come quello appartenente alla ragazza scomparsa. Tuttavia, durante la Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e della stessa Orlandi, il maestro di flauto di Emanuela, Loriano Berti, aveva negato che lo strumento fosse quello utilizzato dalla giovane. Saranno le analisi, dunque, a stabilire se il flauto ritrovato nei laboratori all’interno di alcuni pacchi sia di Emanuela Orlandi.