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Cronaca

Svolta nel delitto di via Poma: “La Procura ha il DNA dell’assassino di Simonetta Cesaroni”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'indiscrezione de "La vita in diretta"

di Niccolò Di Francesco
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Possibile svolta nel delitto di via Poma: secondo la trasmissione della Rai, la Vita in diretta, infatti, la procura di Roma avrebbe il “Dna dell’assassino di Simonetta Cesaroni. Una traccia biologica frammista a quella della vittima”. Dare un nome a quel Dna, quindi, significherebbe trovare il killer dell’impiegata uccisa in un ufficio sito in via Carlo Poma, a Roma, il 7 agosto del 1990.Il genetista forense e docente di Tor Vergata Emiliano Giardina ha spiegato al programma: “Sulla coppa sinistra del reggiseno e sul corpetto vi è un Dna che ad oggi non è attribuito ovvero non è della vittima e quindi di chi è?”. Una domanda alla quale dovranno dare una risposta gli inquirenti.

“Se quel profilo verrà individuato qualcuno dovrà spiegare perché sul corpetto e sul reggiseno di Simonetta c’è il suo dna” ha aggiunto lo scrittore Igor Patruno. Riaperte nel 2022, le indagini sull’omicidio di Simonetta Cesaroni hanno messo nel mirino 75 persone. I primi sette profili analizzati hanno dato esito negativo mentre nei prossimi giorni altre persone verranno sottoposte alle comparazioni genetiche. Proprio tra loro potrebbe nascondersi l’assassino di via Poma.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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