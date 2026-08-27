Lo sfogo della madre di Daniele Compatangelo: “Non so nulla sulla sua morte”

Il giornalista italiano è stato trovato senza vita lo scorso 20 luglio nella sua casa a Washington. Aveva 50 anni. Si è parlato di un infarto, ma la madre non ha avuto informazioni certe. Intanto, il 2 settembre la salma rientrerà in Italia

“Il letto di camera sua era rotto, il materasso appoggiato al muro, sul suo corpo non c’erano segni di percosse. A parte questo, non so nulla sulla morte di mio figlio”. Lo ha detto in un’intervista a Il Secolo XIX Renata Freccero, madre di Daniele Compatangelo, il giornalista 50enne, corrispondente dagli Stati Uniti per La7 e Tv2000, trovato senza vita nella sua casa a Washington lo scorso 20 luglio.

Dopo l’intervista, in cui la donna lamenta scarse informazioni sulle cause del decesso del figlio e sulla data di rientro in Italia della salma, l’iter per il rimpatrio del corpo si è sbloccato. La salma di Compatangelo atterrerà nel nostro Paese il prossimo 2 settembre e il giorno seguente si terrà il suo funerale a Roma.

Freccero, però, ha ancora diverse domande aperte. “Un detective – dice – ha riferito lo stato in cui ha trovato la camera da letto, e ha parlato di un probabile infarto ma ad oggi, dopo oltre un mese dalla tragedia, non abbiamo alcuna notizia”.

La madre ha ricevuto la notizia del decesso con un messaggio su WhatsApp. Alle 18.50 del 20 luglio un numero sconosciuto le ha scritto: “Parla inglese? Sono un amico di suo figlio. Daniele è morto”. A quel punto la donna ha ripetutamente provato a chiamare il figlio, ma senza ricevere risposta. “Non potete immaginare come mi sentissi in quei momenti, ho ancora la pelle d’oca”, ricorda. Poi la notizia le è stata confermata da Antonio Di Bella, collega giornalista di La7.

Compatangelo, riferisce la donna, docente universitaria in pensione, “si lamentava per la fatica”, ma “stava bene, non ha mai avuto problemi di salute, e curava la sua alimentazione”.

“Ci sentivamo ogni giorno – osserva la madre – e non riesco a perdonarmi per non averlo chiamato l’ultimo giorno. Era un eccellente maestro di sci e sapevo che la domenica, per tenersi in allenamento, giocava in una squadra di frisbee. Di solito era lui che mi telefonava, ci scrivevamo di continuo, lui mi avvisava anche dei collegamenti che avrebbe fatto con la tv italiana. Si alzava alle 4 del mattino per preparare i servizi dalla Casa Bianca che andavano in onda su L’Aria che Tira. Negli ultimi messaggi della sera di venerdì, mi informava che si stava preparando per il collegamento con In Onda su La7. Dopo mezz’ora mi scrive ‘No, è saltato, hanno cambiato programma. Baci'”. Quella è stata l’ultima volta che i due si sono sentiti.

Ragionando sui motivi che hanno portato ad allungare i tempi per il rientro in Italia della salma, Freccero non esclude nessuna ipotesi, nemmeno le più oscure. “Forse – dice – le autorità Usa hanno dei dubbi, pensano sia stato avvelenato, considerata la sua posizione di vicinanza con Trump e con Marco Rubio”. “Intorno a Daniele – aggiunge la donna – c’era molta invidia, tanti erano gelosi del suo contatto diretto con il presidente: aveva il suo numero di cellulare, è una cosa rara per i giornalisti anche americani”.

Dopo lo sfogo, la madre ha ricevuto la notizia che attendeva: la salma di suo figlio sarà di nuovo in Italia il 2 settembre. Il giorno successivo si celebrerà il funerale a Roma, nella Chiesa degli Artisti. Il corpo sarà poi sepolto nel cimitero di San Restituto a Sauze di Cesana, in provincia di Torino, un luogo che Compatangelo aveva nel cuore.