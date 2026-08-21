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Cronaca

Nuovi rincari carburanti: benzina a 2,005 euro al litro

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di Anton Filippo Ferrari
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Non accennano a fermarsi i rincari dei carburanti. La benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa tre anni.

In autostrada è a 2,080 (ieri era 2,077). Il gasolio ha raggiunto 2,122 al litro sulla rete stradale (ieri era 2,116) e 2,194 in autostrada (ieri 2,186). Sono i dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit.

Per la benzina, i dati settimanali del ministero dell’Ambiente, mostrano che il prezzo non superava i 2 euro al litro dal 2023 (2,001 nella media settimanale dal 18 al 24 settembre 2023). Il record degli ultimi anni è stato toccato a marzo del 2022, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, quando i prezzi medi della verde si aggiravano sui 2,2 euro al litro.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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