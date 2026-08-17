“Sono qui oggi per parlare con Lavitola e verificare se è necessario integrare la confessione del 12 agosto in vista dell’udienza del Riesame che si terrà presumo la settimana prossima”. Così l’avvocato Arturo Cola prima di entrare nel carcere di Rebibbia dove ha avuto un colloquio con Valter Lavitola detenuto con l’accusa di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci. “Non si tratta di ritrattare o dire cose diverse ma si tratta – ha precisato il legale – semplicemente di puntualizzare e offrire un’interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito. Questo ci è possibile perché al Riesame si possono fare dichiarazioni spontanee”.

“Noi riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre. C’è stato, infatti un incontro il 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati”, ha proseguito Cola prima del colloquio con Lavitola, che la scorsa settimana nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip ha ammesso di essere il mandante dell’attentato nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. “Questo quindi un mese e mezzo prima dell’attentato medesimo”, ha spiegato il difensore di Lavitola. “A noi interessano i fatti: in sede di interrogatorio di garanzia il mio assistito ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull’attentato”.

“L’unico vero ordine era quello che non si dovesse far male a nessuno – ha aggiunto -. È una cosa importantissima che emerge dagli atti in epoca non sospetta, il 2 luglio, quando uno degli esecutori ha dichiarato spontaneamente che nessuno voleva far male a nessuno”.

“Il movente raffigura una questione certamente di rilevanza rispetto all’opinione pubblica, ma per le questioni penalistiche è una questione che secondo noi incide poco: se l’ha fatto per il bene di Ranucci, per la questione politica o per proteggerlo, cambia poco”.