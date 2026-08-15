Ferragosto 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia il 15 agosto. Info e orari

Oggi, 15 agosto 2026, si festeggia in tutta Italia il Ferragosto, una delle festività più amate, per trascorrere una giornata di svago e relax, al mare o in montagna, con amici o parenti, nel cuore dell’estate, e in un periodo in cui molti sono fuori per le ferie. Il nome Ferragosto deriva dalle romane feriae Augusti, concesse dal noto imperatore. Oggi è anche un’importante festa cattolica, la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo.

Se vi siete accorti all’ultimo momento che vi manca qualcosa sarete in ansia e vorrete assolutamente trovare un supermercato aperto. Oppure, specie chi è in città, vorrà trascorrere il Ferragosto a fare shopping, e vuole quindi sapere se i negozi e i centri commerciali sono aperti. Questo è l’articolo che fa per voi. Iniziamo col dire che la maggior parte dei supermercati e dei negozi della grande distribuzione resterà aperta. Come sempre in questi casi vi invitiamo a contattare direttamente il vostro punto vendita di fiducia, anche attraverso i siti o i social, per verificare se è realmente aperto. Vediamo un quadro delle principali catene.

Conad adotta una politica flessibile legata al territorio. Nelle grandi città sarà difficile trovare un punto vendita aperto in questa giornata festiva, mentre la catena manterrà aperti i suoi supermercati situati in zone turistiche, balneari, di montagna o nelle città d’arte. L’apertura sarà quasi sempre a orario ridotto, generalmente al mattino.

Grande flessibilità anche da parte di Carrefour. In generale, i Carrefour Market e i piccoli Carrefour Express, resteranno aperti il 15 agosto. In molte località turistiche verrà garantito l’orario continuato o, nei centri metropolitani principali, l’apertura h24 per i punti vendita abilitati. Al contrario, come avviene per politica aziendale in occasione di festivi, Coop osserverà una chiusura quasi totale su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire il riposo dei propri dipendenti.

Chiusura totale nei centri urbani e apertura straordinaria di mezza giornata (8:30 – 13:00) nelle località turistiche anche da parte di Eurospin. Molte aperture, ma con orario festivo ridotto da parte di Lidl e Adli. Generalmente aperti un po’ ovunque i grandi centri commerciali e outlet. Come sempre, il nostro consiglio è quello di verificare direttamente, anche attraverso siti e social, l’effettiva apertura o meno e gli orari del singolo punto vendita di vostro interesse.