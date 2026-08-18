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Cronaca

E’ morto Varenne, il cavallo trottatore più forte di tutti i tempi aveva 31 anni

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Redazione TPI

Varenne, il leggendario “Capitano”, considerato uno dei cavalli più forti di sempre, è morto oggi all’età di 31 anni. “E’ con immenso dolore che diamo la notizia della morte del capitano”, si legge sulla pagina Instagram del leggendario cavallo. Il decesso è avvenuto nell’allevamento LJ a Eboli, in provincia di Salerno dove ha trascorso gli ultimi anni.

“Varenne si è spento durante la notte e il veterinario ha confermato che la causa è stata un improvviso attacco cardiaco. Siamo devastati dalla notizia ricevuta questa mattina e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan, mentre volava verso le sue vittorie. Oggi, le ali di Varenne lo hanno portato altrove. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro Capitano. Che la terra ti benedica. Con tanto amore. Raggiungi Enzo lassù”.

Nato il 19 maggio 1995 a Copparo (in provincia di Ferrara), nell’allevamento Zenzalino, Varenne era figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Ialmaz. Fu acquistato da Enzo Giordano per 180 milioni e affidato all’allenatore finlandese Jori Turja e al driver romano Giampaolo Minnucci, che lo accompagnò per quasi tutta la carriera. Ha conquistato 62 vittorie in 73 corse, vincendo oltre 6 milioni di euro in premi.

Redazione TPI
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