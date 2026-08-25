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Cronaca

Liguria, bagnino si lancia in mare per soccorrere un uomo: annegano entrambi

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Immagine d'archivio. Foto AGF

Tragedia ad Andora, nel Savonese: le vittime avevano 62 e 67 anni

di Giovanni Macchi
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Un bagnino di 62 anni e un bagnante di 66 sono morti annegati durante un tentativo di salvataggio in mare a pochi metri dalla spiaggia della Sacra Famiglia ad Andora, in provincia di Savona.

La tragedia è avvenuta nel mattino di oggi, martedì 25 agosto. Secondo quanto ricostruito, Luigi Fasano, residente nel Cuneese, era in acqua insieme alla moglie per un bagno rinfrescante, quando, a causa del mare agitato, la coppia si è improvvisamente trovata in difficoltà.

Il bagnino, Fabrizio Valente, si è subito attivato per soccorrere i due, insieme a un collega. Mentre l’altro bagnino ha messo in salvo la donna e l’ha riportata a riva, Valente, forse affaticato dallo sforzo per un precedente salvataggio, completato mezz’ora prima, non è riuscito a tornare a riva. Sia lui sia il bagnante sono morti annegati.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte deli sanitari del 118 accorsi sul posto. Per entrambi gli uomini non c’è stato nulla da fare.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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