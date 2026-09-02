Alessandro Di Battista: “Sono stati giorni difficili, ma oggi mi sento meglio. Parto per l’Italia venerdì”

Alessandro Di Battista partirà per l’Italia venerdì 4 settembre: lo ha dichiarato lo stesso ex deputato in un post pubblicato sui suoi social. “Oggi mi sento meglio – scrive l’attivista – Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza”.

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Il post, poi, si conclude con post scriptum: “Da anni ho deciso di ‘sfruttare’ gli spazi mediatici che ho a disposizione per denunciare l’Olocausto palestinese, che va avanti anche se molti giornali si voltano dall’altra parte. Ne approfitto dunque per raccontarvi quello che mi dicono negli ospedali a Cuba, ovvero che molti dei medici e degli infermieri palestinesi uccisi in Palestina negli ultimi tre anni avevano studiato e si erano formati qui. Grazie a tutti per l’affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato”. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, che nei giorni scorsi era stato raggiunto dalla compagna e da alcuni amici stretti, ritornerà in Italia con i due medici del Policlinico Gemelli di Roma, che nei giorni scorsi sono arrivati a Cuba: si tratta di un neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva, che hanno visitato l’ex parlamentare per poi fare il punto con i medici cubani che hanno in cura l’attivista.