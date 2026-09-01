Alessandro Di Battista torna in Italia: “Per giovedì previsto il rientro per Roma su volo privato”

Alessandro Di Battista dovrebbe rientrare a Roma non più tardi di venerdì: lo scrivono Repubblica e Il Fatto Quotidiano, secondo cui l’ex parlamentare del M5S, raggiunto a Cuba dalla compagna e da alcuni amici, è vigile e un pochino più sollevato dalla presenza dei suoi affetti. Di Battista, che lo scorso venerdì ha accusato un malore dopo alcuni fortissimi mal di testa, dovrebbe prendere un aereo per Roma per giovedì, con arrivo previsto venerdì. L’ex parlamentare non utilizzerà un volo di Stato sanitario messo a disposizione dal governo italiano: lo stesso Di Battista, infatti, ha rifiutato l’offerta. L’attivista dovrebbe utilizzare un aeroambulanza: i costi dovrebbero essere coperti da una polizza assicurativa sottoscritta dall’ex deputato prima della partenza mentre il M5S si starebbe occupando delle procedure logistiche per il trasferimento. Di Battista sarà accompagnato dai due medici del Policlinico Gemelli di Roma, che nei giorni scorsi sono arrivati a Cuba: si tratta di un neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva, che hanno visitato l’ex parlamentare per poi fare il punto con i medici cubani che hanno in cura l’attivista. Di Battista, come detto, è cosciente e vigile e risponde ai suoi contatti sui social quando e come può.