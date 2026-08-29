Alessandro Di Battista ricoverato in gravi condizioni a Cuba

L'ex deputato del M5S è sull'isola caraibica per un reportage giornalistico. Il ministro Tajani: "Gli forniremo tutta l'assistenza necessaria. Prego per lui e per la comunità politica che rappresenta"

Alessandro Di Battista è ricoverato in ospedale a Cuba in gravi condizioni dopo aver accusato un malore nella serata di venerdì 28 agosto.

L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, che oggi lavora come giornalista, si trova nell’isola caraibica per realizzare un reportage.

“La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”, sì legge in una nota del M5S.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa sapere di essere in contatto con l’Ambasciata italiana a Cuba: “Prego per la sua salute”, afferma il ministro in una nota. “Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria”. “Sono vicino ai suoi cari e alla comunità politica che rappresenta”, aggiunge Tajani.

Di Battuta, 48 anni, è stato parlamentare dal 2013 al 2018. Nel 2021 ha lasciato il Movimento 5 Stelle in disaccordo con la scelta di appoggiare il nascente Governo Draghi. Nel 2023 ha partecipato alla fondazione Schierarsi, di cui è vicepresidente.